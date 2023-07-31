Радуватимуть вас до заморозків: п’ять квітів, які можна посадити у серпні

Восени на вашій дачній ділянці буде гарний квітник

В останній місяць літа на городі можна виростити зелень і пару-трійку овочів, а в саду кілька видів гарних квітів, які радуватимуть вас до заморозків.

У матеріалі OBOZREVATEL розповіли, які саме квіти можна посадити у серпні і як за ними необхідно правильно доглядати, щоб вони не пропали.

Що посадити в саду у серпні

Ромашка

Це невибаглива, але досить мила рослина, яка не потребує якогось особливого догляду. Садову ромашку можна пересаджувати не лише у серпні, але й у будь-який час, коли вона не цвіте. Єдиний нюанс — у спеку її потрібно багато поливати.

Братки

Ці рослини нормально переносять холодну погоду, їх можна висаджувати як у клумбі, так і у вазонах, використовуючи розсадний спосіб. Але пам’ятайте, що братки дуже потребують хорошого поливу.

Бальзамін

Експерти радять висаджувати цю квітку під деревами або біля кущів, тому що вона потребує легкої тіні. Бальзаміну потрібна температура в діапазоні від 30 до 10 градусів тепла. Багато води рослині не потребує.

Іпомея

Ця рослина цвіте весь теплий сезон і припиняє випускати бутони із першими заморозками, так що ще встигне ними насолодитися. Іпомея швидко розростається і потребують регулярного, але не надто рясного поливу.

Петунія

Рослина також швидко та пишно розростається на клумбі та цвіте до перших холодів. Петунії бувають різних відтінків, тому можна вибирати будь-який смак. Але квітці потрібен регулярний полив, а щоб забезпечити їй пишне цвітіння, не забувайте час від часу вибирати зів’ялі бутони.

"Телеграф" писав раніше, які квіти люблять спеку і добре ростуть у сонячних місцях. Ці рослини можна легко виростити у себе на дачній ділянці.