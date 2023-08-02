Укр

У опытных огородников принято подкармливать огурцы этими копеечными ингредиентами: будут расти как на дрожжах

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Огурцы будут расти, как бешеные
Огурцы будут расти, как бешеные. Фото Pixabay

Секрет рецепта из двух натуральных продуктов

Если правильно подобрать ингредиенты для создания органических удобрений, то можно обеспечить огурцы на огороде всеми необходимыми питательными элементами, улучшить их стойкость к неблагоприятным погодным условиям и защитить от болезней и вредителей.

Можно достичь превосходных результатов как у опытных огородников, применяя в простом удобрении для подкормки огурцов всего лишь два компонента — сырое яйцо и гвоздику. Об этом пишет cpykami.

Рецепт подкормки для огурцов

  1. Сверху яйца сделайте небольшое отверстие и отдельно выделите белок. Затем наполните свободное пространство в скорлупе гвоздикой и хорошо встряхните яйцо.
  2. Положите яйцо с гвоздикой в блендер, добавьте 2 литра воды и хорошо взбейте содержимое.
  3. Процедите полученное растворение и доведите его до объема 3 литра.

Как подкармливать огурцы

Для полива огурцов под корень разведите 2 стакана концентрированного раствора в 10 литрах воды. Поливайте огурцы один раз в 2 недели, используя 300 мл средства на один кустик.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно выращивать огурцы в теплице. Не делайте определенных ошибок.

Теги:
#Удобрения #Огурцы