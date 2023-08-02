У опытных огородников принято подкармливать огурцы этими копеечными ингредиентами: будут расти как на дрожжах
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Секрет рецепта из двух натуральных продуктов
Если правильно подобрать ингредиенты для создания органических удобрений, то можно обеспечить огурцы на огороде всеми необходимыми питательными элементами, улучшить их стойкость к неблагоприятным погодным условиям и защитить от болезней и вредителей.
Можно достичь превосходных результатов как у опытных огородников, применяя в простом удобрении для подкормки огурцов всего лишь два компонента — сырое яйцо и гвоздику. Об этом пишет cpykami.
Рецепт подкормки для огурцов
- Сверху яйца сделайте небольшое отверстие и отдельно выделите белок. Затем наполните свободное пространство в скорлупе гвоздикой и хорошо встряхните яйцо.
- Положите яйцо с гвоздикой в блендер, добавьте 2 литра воды и хорошо взбейте содержимое.
- Процедите полученное растворение и доведите его до объема 3 литра.
Как подкармливать огурцы
Для полива огурцов под корень разведите 2 стакана концентрированного раствора в 10 литрах воды. Поливайте огурцы один раз в 2 недели, используя 300 мл средства на один кустик.
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