У досвідчених городників прийнято підгодовувати огірки цими копійчаними інгредієнтами: зростатимуть як на дріжджах

Секрет рецепта з двох натуральних продуктів

Якщо правильно підібрати інгредієнти для створення органічних добрив, можна забезпечити огірки на городі всіма необхідними поживними елементами, поліпшити їх стійкість до несприятливих погодних умов і захистити від хвороб і шкідників.

Можна досягти чудових результатів як у досвідчених городників, застосовуючи в простому добриві для підживлення огірків лише два компоненти — сире яйце і гвоздику. Про це пише cpykami.

Рецепт підгодівлі для огірків

Зверху яйця зробіть невеликий отвір та окремо виділіть білок. Потім наповніть вільний простір у шкаралупі гвоздикою і добре струсіть яйце. Покладіть яйце з гвоздикою в блендер, додайте 2 літри води і добре збийте вміст. Процідіть отримане розчинення та доведіть його до об’єму 3 літри.

Як підгодовувати огірки

Для поливу огірків під корінь розведіть 2 склянки концентрованого розчину в 10 літрах води. Поливайте огірки один раз на 2 тижні, використовуючи 300 мл засобу на один кущик.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно вирощувати огірки у теплиці. Не робіть певних помилок.