Результат будет отличный: усилить плодоношение помидоров можно с помощью одного раствора

Это удобрение еще и ускорит созревание томатов

Август — это месяц, когда огородники активно начинают собирать урожай. Однако это еще не значит, что не нужно больше удобрять свои растения. Наоборот, с правильными подкормками вы сумеете в разы увеличить плодоношение овощей.

Сегодня мы хотим рассказать о "чудо-подкормке" для помидоров. Приготовив этот раствор, вы поддержите свои растения, и они будут лучше плодоносить и формировать большие плоды, пишет портал prostoway. Не упускайте время.

Чем подкормить помидоры в августе

В августе помидоры нуждаются во внекорневой подкормке. А это значит, что все удобрение стоит вносить через полив, в редком виде. Рецептом одной из таких подкормок делимся далее.

Растворите в 5 л воды кипятка 1,5 л золы. Хорошо размешайте и дайте смеси остыть.

После, в готовый настой долейте воды, чтобы всего получилось 10 л.

Затем добавьте содержимое флакончика йода и 10 г борной кислоты. Хорошо все размешайте.

Такой раствор после разбавьте следующим образом: один литр на ведро воды. Под каждое растение нужно выливать по 1 литру уже разведенного удобрения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как улучшить вкусовые характеристики томатов. Если поливать помидоры особым раствором, овощи вырастут крупными и здоровыми.