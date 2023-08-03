Результат буде відмінний: посилити плодоношення помідорів можна за допомогою одного розчину

Це добриво ще й прискорить дозрівання томатів.

Серпень це місяць, коли городники активно починають збирати врожай. Однак це ще не означає, що не потрібно більше удобрювати рослини. Навпаки, з правильними підживленнями ви зможете в рази збільшити плодоношення овочів.

Сьогодні ми хочемо розповісти про "диво-підживлення" для помідорів. Приготувавши цей розчин, ви підтримаєте свої рослини, і вони краще плодитимуть і формуватимуть великі плоди, пише портал prostoway. Не втрачайте час.

Чим підгодувати помідори у серпні

У серпні помідори потребують позакореневого підживлення. А це означає, що все добриво варто вносити через полив, рідко. Рецептом однієї з таких підгодівель ділимося далі.

Розчиніть у 5 л води окропу 1,5 л золи. Добре розмішайте і дайте суміші охолонути.

Після цього в готовий настій долийте води, щоб всього вийшло 10 л.

Потім додайте вміст флакона йоду і 10 г борної кислоти. Добре все розмішайте.

Такий розчин розбавте наступним чином: один літр на відро води. Під кожну рослину потрібно виливати по 1 л вже розведеного добрива.

Раніше "Телеграф" розповідав, як покращити смакові характеристики томатів. Якщо поливати помідори спеціальним розчином, овочі виростуть великими і здоровими.