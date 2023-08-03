Лунный календарь стрижек на август 2023: благоприятные и неблагоприятные дни (инфографика)

Когда нельзя стричься, окрашивать, завивать волосы или менять стрижку

Среди множества разных таинственных и магических свойств, которыми обладает Луна, особое место занимает ее способность влиять на здоровье и состояние волос. Поэтому многие модницы и модники смотрят лунный календарь, чтобы стрижка не оказалась неудачной.

Фазы Луны могут оказывать определенное воздействие на волосы, способствовать улучшению их качества и стимулировать рост.

Когда лучше стричь волосы в августе

С 17 по 21 августа включительно. Молодая Луна в знаке Земли, а с 19-го числа в Весах – удачное время для подрезания и стрижки, которые благотворно отражаются на состоянии волос. Особенно удачными получаются сложные стрижки. Волосы хорошо растут, а их состояние и структура не меняются.

Когда нужно стричься по лунному календарю в другие дни — 26, 27 и 28 августа. Растущая Луна в Козероге – одно из лучших положений в календаре стрижек. Помогает зафиксировать полученную длину волос и форму прически, после чего волосы будут расти медленнее, но здоровыми и сильными.

Когда нельзя стричься по лунному календарю:

До 6 августа включительно — расставание с волосами во время убывающей Луны в Рыбах могут вызвать большую утечку энергии и спровоцировать тревожное состояние.

включительно — расставание с волосами во время убывающей Луны в Рыбах могут вызвать большую утечку энергии и спровоцировать тревожное состояние. 10-16 августа — убывающая Луна может способствовать выпадению волос, потере харизмы и привлекательности.

— убывающая Луна может способствовать выпадению волос, потере харизмы и привлекательности. 22 и 23 августа — растущая Луна в Скорпионе является самой взыскательная в календаре стрижек, имеет ряд исключений и особенностей. Лучше не рисковать.

— растущая Луна в Скорпионе является самой взыскательная в календаре стрижек, имеет ряд исключений и особенностей. Лучше не рисковать. 29-31 августа — эта лунная фаза не позволяет менять структуру волос к лучшему, в этот день возможны недоразумения со стрижкой, а в полнолуние, 31 августа, поход к парикмахеру противопоказан совсем.

Остальные дни нейтральны — в них есть свои плюсы и минусы, которые не оказывают особого воздействия.

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Окрашивание

Благоприятные дни — 17, 18, 19, 20, 21 августа и 26, 27, 28 августа.

Неблагоприятные дни — до 6 августа включительно, 10-16 августа, 22 и 23 августа.

Нейтральные дни — 7, 8, 9 августа, 24 и 25 августа, 29-31 августа.

Завивка

Благоприятные дни — 17-21 августа, 26-28 августа.

Неблагоприятные дни — до 6 августа включительно, 10-13 августа, 16 августа, 31 августа.

Нейтральные дни — 7, 8, 9 августа, 14 и 15 августа, 22-25 августа, 29 и 30 августа.

Питание и увлажнение

Благоприятные дни — 14 и 15 августа, 17-24 августа, 26-28 и 30 августа.

Неблагоприятные дни — до 6 августа включительно, 25, 29 и 31 августа.

Нейтральные дни — 4 августа, 7-13 и 16 августа.

Смена прически

Благоприятные дни — 17, 18, 19, 20, 21 августа, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 августа.

Неблагоприятные дни — до 6 августа включительно, 10-13 августа, 16 и 31 августа.

Нейтральные дни — 7, 8, 9 августа, 14 и 15 августа, 22 и 23 августа.

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