Місячний календар стрижок на серпень 2023: сприятливі та несприятливі дні (інфографіка)

Коли не можна стригтися, фарбувати, завивати волосся або міняти стрижку

Серед безлічі різних таємничих та магічних властивостей, якими володіє Місяць, особливе місце займає його здатність впливати на здоров’я та стан волосся. Тому багато модниць і модників дивляться місячний календар, щоб стрижка не виявилася невдалою.

Фази Місяця можуть надавати певного впливу на волосся, сприяти поліпшенню їхньої якості та стимулювати зростання.

Коли краще стригти волосся у серпні

З 17 до 21 серпня включно. Молодий Місяць у знаку Землі, а з 19-го числа у Терезах – вдалий час для підрізання та стрижки, які цілюще відбиваються на стані волосся. Особливо вдалими виходять складні зачіски. Волосся добре росте, а їх стан і структура не змінюються.

Коли потрібно стригтися за місячним календарем в інші дні — 26, 27 та 28 серпня. Місяць, що росте, в Козерозі – одне з кращих положень у календарі стрижок. Допомагає зафіксувати отриману довжину волосся і форму зачіски, після чого волосся буде рости повільніше, але здоровим і сильним.

Коли не можна стригтися за місячним календарем:

До 6 серпня включно — розставання з волоссям під час спадного Місяця в Рибах може спричинити великий витік енергії та спровокувати тривожний стан.

включно — розставання з волоссям під час спадного Місяця в Рибах може спричинити великий витік енергії та спровокувати тривожний стан. 10-16 серпня — спадний Місяць може сприяти випаданню волосся, втраті харизми та привабливості.

— спадний Місяць може сприяти випаданню волосся, втраті харизми та привабливості. 22 і 23 серпня — Місяць, що росте, в Скорпіоні є найвибагливішим у календарі стрижок, має ряд винятків і особливостей. Краще не ризикувати.

— Місяць, що росте, в Скорпіоні є найвибагливішим у календарі стрижок, має ряд винятків і особливостей. Краще не ризикувати. 29-31 серпня — ця місячна фаза не дозволяє змінювати структуру волосся на краще, в цей день можливі непорозуміння зі стрижкою, а в повний місяць, 31 серпня, похід до перукаря протипоказаний зовсім.

Решта днів нейтральна — у них є свої плюси та мінуси, які не мають особливого впливу.

Інфографіка Телеграф

Фарбування

Сприятливі дні — 17, 18, 19, 20, 21 серпня та 26, 27, 28 серпня.

Несприятливі дні – до 6 серпня включно, 10-16 серпня, 22 та 23 серпня.

Нейтральні дні — 7, 8, 9 серпня, 24 та 25 серпня, 29-31 серпня.

Завивка

Сприятливі дні – 17-21 серпня, 26-28 серпня.

Несприятливі дні – до 6 серпня включно, 10-13 серпня, 16 серпня, 31 серпня.

Нейтральні дні – 7, 8, 9 серпня, 14 та 15 серпня, 22-25 серпня, 29 та 30 серпня.

Живлення та зволоження

Сприятливі дні — 14 та 15 серпня, 17-24 серпня, 26-28 та 30 серпня.

Несприятливі дні – до 6 серпня включно, 25, 29 та 31 серпня.

Нейтральні дні – 4 серпня, 7-13 та 16 серпня.

Зміна зачіски

Сприятливі дні — 17, 18, 19, 20, 21 серпня, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 серпня.

Несприятливі дні – до 6 серпня включно, 10-13 серпня, 16 та 31 серпня.

Нейтральні дні – 7, 8, 9 серпня, 14 та 15 серпня, 22 та 23 серпня.

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