День Марии Магдалины, или Ягодница: что сделать 4 августа, чтобы привлечь достаток и благополучие

Мария Магдалина была верной ученицей Иисуса Христа

В эту пятницу православные христиане по церковному календарю отмечают церковный праздник, посвященный памяти равноапостольной мироносицы Марии Магдалины. Она была избавлена от семи демонов и после этого стала преданной последовательницей Иисуса Христа. Она была первой, кто увидел воскресшего Христа, и получила от него указание сообщить об этом будущим апостолам.

4 августа в народном календаре отмечается Мария Ягодница. В этот день в деревнях принято было собираться за ягодами, такими как черника, красная и черная смородина, голубика, ежевика, и делать из них заготовки на зиму.

Хозяйки мыли окна и стирали занавески, чтобы позволить солнцу проникнуть внутрь дома и озарить все помещение. Верили, что такое действие приносит процветание и достаток.

На Марию Ягодницу девушки просили святую даровать им красоту. Для этого они собирали утреннюю росу в серебряную посуду и умывались ею. А вот для животных роса считалась опасной, поэтому крестьяне удерживали в этот день домашний скот в стойлах.

Что нельзя делать 4 августа

Не убираться дома — грязь сулит болезни и голод.

Уничтожать грызунов — в доме начнут происходить неприятности.

Ругаться, сквернословить — наступит черная полоса в жизни.

Ранее мы писали, что в третьем летнем месяце в Украине отмечается ряд важных государственных дат. Ранее "Телеграф" публиковал календарь праздников на август 2023 года.