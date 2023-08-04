День Марії Магдалини, або Ягідниця: що зробити 4 серпня, щоб притягнути достаток та добробут

Марія Магдалина була вірною ученицею Ісуса Христа

Цієї п’ятниці православні християни за церковним календарем відзначають церковне свято, присвячене пам’яті рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини. Вона була позбавлена семи демонів і після цього стала відданою послідовницею Ісуса Христа. Вона була першою, хто побачив воскреслого Христа, і отримала від нього вказівку повідомити про це майбутніх апостолів.

4 серпня у народному календарі відзначається Марія Ягідниця. Цього дня у селах прийнято було збиратися по ягоди, такими як чорниця, червона та чорна смородина, лохина, ожина, та робити з них заготівлі на зиму.

Господині мили вікна і прали фіранки, щоб дозволити сонцю проникнути всередину оселі і осяяти все приміщення. Вірили, що така дія приносить процвітання та достаток.

На Марію Ягідницю дівчата просили святу дарувати їм красу. Для цього вони збирали ранкову росу в срібний посуд і вмивалися нею. А ось для тварин роса вважалася небезпечною, тому селяни утримували цього дня худобу в стійлах.

Що не можна робити 4 серпня

Не прибиратися вдома — бруд обіцяє хвороби та голод.

Знищувати гризунів – у домі почнуть відбуватися неприємності.

Лаятися, лихословити — настане чорна смуга у житті.

Раніше ми писали, що у третьому літньому місяці в Україні відзначається низка важливих державних дат. Раніше "Телеграф" публікував календар свят на серпень 2023 року.