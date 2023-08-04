Этот цвет омолодит ваши руки: идеи стильного лавандового маникюра (фото)

Оттенок привлекает своей нежностью, спокойствием и легкостью

Есть множество цветов маникюра, которые этим летом попали в списки трендов, среди них модные эксперты выделяют и лавандовый. Этот оттенок придаст вашему образу нотку женственности и элегантности.

В материале Novyny.live подсказали несколько модных идей лавандового маникюра, который визуально поможет сделать ваши пальчики тоньше, а также омолодит руки и в целом освежит летний образ.

Идеи дизайна маникюра с лавандовым цветом

Маникюр омбре

Сейчас эта техника создания маникюра очень популярна, она заключается в плавном переходе одного цвета в другой. Попробуйте сделать такой вид дизайна в лавандовом оттенке, он получится очень нежным, простом и одновременно эффектным.

идеи лавандового маникюра на лето 2023

Цветочный дизайн

Украсьте руки красивым цветочным рисунком, но не переусердствуйте, достаточно будет акцента на 1-2 ноготках. Или можно, наоборот, использовать лавандовый оттенок в качестве второстепенного, то есть только для рисунка, а сочетать его можно с белым, нежно-розовым или голубым цветом.

как сделать модный маникюр в лавандовом цвете

Лавандовый френч

Создайте классическую линию френч-маникюра с использованием лавандового оттенка в качестве основы и белого или серебристого лака для кончика ногтя. Такой дизайн будет смотреться весьма стильно и добавит вашему образу женственности, а настроению — романтизма.

идеи маникюра с лавандовым френчем

"Телеграф" писал ранее, какие оттенки маникюра считаются универсальными. Они способны украсить любой образ.