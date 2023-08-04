Цей колір омолодить ваші руки: ідеї стильного лавандового манікюру (фото)

Відтінок приваблює своєю ніжністю, спокоєм та легкістю

Є безліч кольорів манікюру, які цього літа потрапили до списків трендів, серед них модні експерти виділяють і лавандовий. Цей відтінок надасть вашому образу нотку жіночності та елегантності.

У матеріалі Novyny.live підказали кілька модних ідей лавандового манікюру, який візуально допоможе зробити ваші пальчики тоншими, а також омолодить руки та загалом освіжить літній образ.

Ідеї дизайну манікюру з лавандовим кольором

Манікюр омбре

Зараз ця техніка створення манікюру дуже популярна, вона полягає у плавному переході одного кольору в інший. Спробуйте зробити такий вид дизайну в відтінку лаванди, він вийде дуже ніжним, простим і одночасно ефектним.

ідеї лавандового манікюру на літо 2023

Квітковий дизайн

Прикрасьте руки красивим квітковим малюнком, але не перестарайтеся, достатньо буде акценту на 1-2 нігтях. Або можна, навпаки, використовувати лавандовий відтінок як другорядний, тобто тільки для малюнка, а поєднувати його можна з білим, ніжно-рожевим або блакитним кольором.

як зробити модний манікюр у лавандовому кольорі

Лавандовий френч

Створіть класичну лінію френч-манікюру з використанням лавандового відтінку як основу та білого або сріблястого лаку для кінчика нігтя. Такий дизайн виглядатиме дуже стильно і додасть вашому образу жіночності, а настрою — романтизму.

ідеї манікюру з лавандовим френчем

"Телеграф" писав раніше, які відтінки манікюру вважаються універсальними. Вони здатні прикрасити будь-який образ.