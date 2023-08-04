Звезда "Все, везде и сразу" Джейми Ли Кертис появилась на публике в стильном брючном костюме (фото)

Во время церемонии в Голливуде участники заложили фундамент для зданий расширенного проекта Angel Food

Американская актриса Джейми Ли Кертис приняла участие в церемонии закладки фундамента проекта Angel Food’s Rise To The Challenge, которая состоялась 3 августа в Голливуде, Калифорния. Лауреат кинопремии Оскар 2023 поразила публику, появившись в стильном брючном костюме и синей футболке с логотипом проекта.

Джейми Ли Кертис в этом году получила премию "Оскар" в одной из четырех основных номинаций — "Лучшая актриса второго плана".

Во время церемонии участники символически "заложили" фундамент для будущих двух зданий расширенного проекта, которые будут называться The Chuck Lorre Family Foundation Campus. Строительство планируется завершить до 2027 года.

Джейми Ли Кертис на церемонии Project Angel Food в Голливуде

Актриса выступила на сцене с вдохновенной речью.

Джейми Ли Кертис на церемонии Project Angel Food в Голливуде

Джейми Ли Кертис на церемонии Project Angel Food в Голливуде

Джейми Ли Кертис на церемонии Project Angel Food в Голливуде

Джейми Ли Кертис на церемонии Project Angel Food в Голливуде

Project Angel Food – это неприбыльная организация в округе Лос-Анджелес, предоставляющая бесплатное питание людям, которые слишком больны, чтобы делать покупки и готовить себе еду. Project Angel Food обслуживает большинство округа Лос-Анджелес; Южный Лос-Анджелес и метро Лос-Анджелес являются двумя крупнейшими зонами обслуживания. Организация была основана в 1989 году.

Фильм "Все, везде и сразу" — абсолютный фаворит "Оскара-2023", собравший семь статуэток — был в украинском прокате в марте этого года. А в прошлом году Джейми Ли Кертис рассказала, что ее сын стал дочерью.