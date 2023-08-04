Зірка "Все, скрізь і відразу" Джеймі Лі Кертіс з’явилася на публіці у стильному брючному костюмі (фото)

Під час церемонії у Голлівуді учасники заклали фундамент для будівель розширеного проекту Angel Food

Американська актриса Джеймі Лі Кертіс взяла участь у церемонії закладення фундаменту проекту Angel Food’s Rise To The Challenge, яка відбулася 3 серпня у Голлівуді, Каліфорнія. Лауреат кінопремії Оскар 2023 вразила публіку, з’явившись у стильному брючному костюмі та синій футболці з логотипом проекту.

Джеймі Лі Кертіс цього року отримала премію "Оскар" в одній із чотирьох основних номінацій — "Найкраща актриса другого плану".

Під час церемонії учасники символічно заклали фундамент для майбутніх двох будівель розширеного проекту, які будуть називатися The Chuck Lorre Family Foundation Campus. Будівництво планується завершити до 2027 року.

Джеймі Лі Кертіс на церемонії Project Angel Food у Голлівуді

Акторка виступила на сцені з натхненною промовою.

Джеймі Лі Кертіс на церемонії Project Angel Food у Голлівуді

Джеймі Лі Кертіс на церемонії Project Angel Food у Голлівуді

Джеймі Лі Кертіс на церемонії Project Angel Food у Голлівуді

Джеймі Лі Кертіс на церемонії Project Angel Food у Голлівуді

Project Angel Food – це неприбуткова організація в окрузі Лос-Анджелес, яка надає безплатне харчування людям, що надто хворі, щоб робити покупки та готувати собі їжу. Project Angel Food обслуговує більшість округу Лос-Анджелес; Південний Лос-Анджелес та метро Лос-Анджелес є двома найбільшими зонами обслуговування. Організація була заснована у 1989 році.

Фільм "Все, скрізь і відразу" — абсолютний фаворит "Оскара-2023", який зібрав сім статуеток — був в українському прокаті у березні цього року. А минулого року Джеймі Лі Кертіс розповіла, що її син став дочкою.