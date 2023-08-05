Когда пересаживать денежное дерево: эту ошибку совершают все новички

Судьба маленького растения зависит от первых дней после покупки

Каждое комнатное растение требует правильного ухода. Например, орхидеи рекомендуется пересаживать ежегодно. Но орхидеи очень капризны — есть намного более неприхотливые цветы, хотя и они нуждаются во внимании. Популярно среди цветоводов денежное дерево, известное также как крассула (Crassula Ovata) или толстянка — уход за этим растением не является исключением.

Выбирайте для покупки ростки с плотными, упругими, но эластичными листьями, советует Ukr.Media. При прикосновении они должны держаться на стеблях крепко. Важно также проверить стебли на прочность и отсутствие повреждений. Показатель хорошего ухода до покупки — оптимальная влажность почвы.

Денежное дерево — уход после покупки

Правильное место размещения

Крассула предпочитает светлые места, но на прямые солнечные места ее ставить не рекомендуется. Обычно дневное освещение квартиры отвечает потребностям растения. Достаточное количество света обеспечит превращение маленького ростка в прекрасное дерево.

Хорошая вентиляция

Свежий воздух, но только в теплое время года — важное условие для благополучного развития толстянки. Поэтому лучше держать ее рядом с открытым окном или выносить на открытое пространство, например, на балкон.

Крассула — как поливать

Полив важен в разумных пределах — земля должна быть влажной, но не слишком. Чтобы избежать застоя воды, можно использовать для полива поддон.

Своевременная пересадка

Начинающие садоводы должны быть осторожными. Многие совершают ошибку, слишком рано пересаживая денежное дерево и подвергая его опасности захиреть и погибнуть. Тогда как сразу же после покупки пересадка может быть опасной для растения. Крассула требует времени на адаптацию, во время которого она приживается, и лишь после этого идет в активный рост.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные растения и цветы не только украшают ваш дом, но и могут повлиять на вашу судьбу и благополучие. Кроме того, некоторые растения содержат ядовитые вещества, которые могут вызвать аллергию, отравление, ожоги или даже смерть.