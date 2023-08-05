Когда пересаживать денежное дерево: эту ошибку совершают все новички
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Судьба маленького растения зависит от первых дней после покупки
Каждое комнатное растение требует правильного ухода. Например, орхидеи рекомендуется пересаживать ежегодно. Но орхидеи очень капризны — есть намного более неприхотливые цветы, хотя и они нуждаются во внимании. Популярно среди цветоводов денежное дерево, известное также как крассула (Crassula Ovata) или толстянка — уход за этим растением не является исключением.
Выбирайте для покупки ростки с плотными, упругими, но эластичными листьями, советует Ukr.Media. При прикосновении они должны держаться на стеблях крепко. Важно также проверить стебли на прочность и отсутствие повреждений. Показатель хорошего ухода до покупки — оптимальная влажность почвы.
Денежное дерево — уход после покупки
- Правильное место размещения
Крассула предпочитает светлые места, но на прямые солнечные места ее ставить не рекомендуется. Обычно дневное освещение квартиры отвечает потребностям растения. Достаточное количество света обеспечит превращение маленького ростка в прекрасное дерево.
- Хорошая вентиляция
Свежий воздух, но только в теплое время года — важное условие для благополучного развития толстянки. Поэтому лучше держать ее рядом с открытым окном или выносить на открытое пространство, например, на балкон.
- Крассула — как поливать
Полив важен в разумных пределах — земля должна быть влажной, но не слишком. Чтобы избежать застоя воды, можно использовать для полива поддон.
- Своевременная пересадка
Начинающие садоводы должны быть осторожными. Многие совершают ошибку, слишком рано пересаживая денежное дерево и подвергая его опасности захиреть и погибнуть. Тогда как сразу же после покупки пересадка может быть опасной для растения. Крассула требует времени на адаптацию, во время которого она приживается, и лишь после этого идет в активный рост.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные растения и цветы не только украшают ваш дом, но и могут повлиять на вашу судьбу и благополучие. Кроме того, некоторые растения содержат ядовитые вещества, которые могут вызвать аллергию, отравление, ожоги или даже смерть.