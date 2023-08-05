Коли пересаджувати грошове дерево: цю помилку роблять усі новачки

Доля маленької рослини залежить від перших днів після покупки

Кожна кімнатна рослина потребує правильного догляду. Наприклад, орхідеї рекомендується пересаджувати щороку. Але орхідеї дуже примхливі — є набагато невибагливіші квіти, хоча й вони потребують уваги. Популярно серед квітникарів грошове дерево, відоме також як крассула (Crassula Ovata) або товстянка — догляд за цією рослиною не є винятком.

Вибирайте для купівлі паростки із щільним, пружним, але еластичним листям, радить Ukr.Media. При дотику вони мають триматися на стеблах міцно. Важливо також перевірити стебла на міцність та відсутність ушкоджень. Показник гарного догляду до покупки – оптимальна вологість ґрунту.

Грошове дерево — догляд після покупки

Правильне місце розміщення

Крассула віддає перевагу світлим місцям, але на прямі сонячні місця її ставити не рекомендується. Зазвичай денне освітлення квартири відповідає потребам рослини. Достатня кількість світла забезпечить перетворення маленького паростка на прекрасне дерево.

Хороша вентиляція

Свіже повітря, але тільки в теплу пору року – важлива умова для гарного розвитку товстянки. Тому краще тримати її поруч із відкритим вікном або виносити на відкритий простір, наприклад, на балкон.

Крассула — як поливати

Полив важливий у розумних межах — земля має бути вологою, але не надто. Щоб уникнути застою води, можна використовувати для поливу піддон.

Своєчасна пересадка

Садівники-початківці повинні бути обережними. Багато хто робить помилку, занадто рано пересаджуючи грошове дерево і наражаючи його на небезпеку загинути. Тоді як відразу після покупки пересадка може бути небезпечною для рослини. Крассула вимагає часу на адаптацію, під час якого вона приживається, і лише після цього йде активне зростання.

Раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні рослини та квіти не лише прикрашають ваш будинок, а й можуть вплинути на вашу долю та добробут. Крім того, деякі рослини містять отруйні речовини, які можуть спричинити алергію, отруєння, опіки або навіть смерть.