Чем подкормить георгины, чтобы они обильно цвели: советы опытных садоводов

Благодаря удобрениям цветы будут более пышными

Одни из самых роскошных цветов, которые часто можно встретить в саду, георгины. Чтобы их цветение было пышным и длительным, цветоводы удобряют растение особенными подкормками.

Если внести подкормки, то георгины будут радовать шикарными цветами весь сезон. Советами делится Телеграм-канал "Садівник".

Садовники рекомендуют удобрять георгины трижды за сезон. Первая подкормка вносится уже на этапе посадки.

Когда и чем удобрять георгины:

При посадке: 1 ведро перегноя на яму, в течение лета используйте как мульчу;

На этапе завязывания бутонов: 1 ст. ложка сульфата калия в соотношении с 10 л воды, достаточно 5 л раствора на один куст;

После распускания первого цветка: 1 ст. ложка двойного суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия на 10 л воды, поливайте 3 л каждый куст.

Отмечается, что важно не перекормить цветы азотом. Вносить это вещество следует всего один раз, он содержится в перегное. Дополнительно подкармливать этим элементом георгины не стоит, дачники предупреждают, что так цветы начинают заболевать.

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