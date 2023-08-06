Чим підгодувати жоржини, щоб вони рясно квітнули: поради досвідчених садівників

Завдяки добривам квіти будуть більш пишними

Одні з найрозкішніших квітів, які часто можна зустріти в саду, жоржини. Щоб їхнє цвітіння було пишним і тривалим, квіткарі удобрюють рослину особливими підживленнями.

Якщо внести підживлення, то жоржини радуватимуть шикарними квітами весь сезон. Порадами ділиться Телеграм-канал "Садівник".

Садівники рекомендують удобрювати жоржини тричі за сезон. Перше підживлення вноситься вже на етапі посадки.

Коли і чим удобрювати жоржини:

При посадці: 1 відро перегною на яму, протягом літа використовуйте як мульчу;

На етапі зав’язування бутонів: 1 ст. ложка сульфату калію у співвідношенні з 10 л води, досить 5 л розчину на один кущ;

Після розпускання першої квітки: 1 ст. ложка подвійного суперфосфату та 1 ст. ложка сульфату калію на 10 л води, поливайте 3 л кожен кущ.

Зазначається, що важливо не перегодувати квіти азотом. Вносити цю речовину слід лише один раз, вона міститься в перегною. Додатково підгодовувати цим елементом жоржини не варто, дачники попереджають, що так квіти починають хворіти.

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