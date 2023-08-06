Как правильно хранить лук, чтобы в нем не завелись мошки: секретный способ

От мелких вредителей бывает очень сложно избавиться.

Вначале августа, как правило, с грядок начинают собирать урожай лука и других ранних культур. Но возникает вопрос, куда поместить и как хранить запасы овоща, чтобы в них не завелись мелкие вредители.

В материале "УНИАН" рассказано, где лучше всего хранить лук и как приготовить "капкан" для мошек, если они начали хозяйничать в ваших запасах. Стоит обратить внимание на секретный лайфхак, который убережет вас от этой проблемы.

Как спасти запасы лука от мошек

Чтобы урожай лука не пострадал, его нужно хранить в правильной таре, но для этого точно не подойдет полиэтиленовый пакет, потому что там растение из-за нехватки воздуха просто испортится. Лучше всего овощи хранить в хорошо проветриваемой таре, например, корзине или деревянных ящиках и даже картонных коробках, но нужно по бокам проделать небольшие отверстия. Ну или же можно, как это делали наши бабушки, хранить в капроновых колготках.

Если же на ваши запасы позарились мошки, то сначала нужно перебрать лук и убрать тот, что уже испортился. Переложите урожай в чистую емкость, а затем возьмите трехлитровую банку, положите в нее один испорченный продукт и налейте немного воды. Банку закройте пищевой пленкой и сделайте в ней отверстия. Поставьте этот "капкан" в районе скопления мошек.

Также можно воспользоваться секретным способом, который убережет от появления мошек в запасах лука. Эксперты советуют просушить лук перед тем, как отправить на хранение, но соблюдать уровень влажности (не более 80 процентов). Храните урожай дома при температуре, не превышающей 22 градусов, а в подвале (+1…+5). Но секрет заключается в том, чтобы положить рядом с луком морковку, потому что этот корнеплод отпугивает мошек.

"Телеграф" писал ранее, чем нужно полить лук, чтобы получить богатый урожай. Этот раствор защитит растение от болезней и вредителей.