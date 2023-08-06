Як правильно зберігати цибулю, щоб у ній не завелися мошки: секретний спосіб

Від дрібних шкідників буває дуже складно позбутися

На початку серпня, як правило, з грядок починають збирати врожай цибулі та інших ранніх культур. Але постає питання, куди помістити і як зберігати запаси овочів, щоб у них не завелися дрібні шкідники.

У матеріалі "УНІАН" розказано, де найкраще зберігати цибулю та як приготувати "капкан" для мошок, якщо вони почали господарювати у ваших запасах. Варто звернути увагу на секретний лайфхак, який убереже вас від цієї проблеми.

Як врятувати запаси цибулі від мошок

Щоб урожай цибулі не постраждав, її потрібно зберігати у правильній тарі, але для цього точно не підійде поліетиленовий пакет, бо там рослина через нестачу повітря просто зіпсується. Найкраще овочі зберігати в добре провітрюваній тарі, наприклад, кошику або дерев’яних ящиках і навіть картонних коробках, але потрібно з боків зробити невеликі отвори. Ну чи можна, як це робили наші бабусі, зберігати у капронових колготках.

Якщо ж на ваші запаси напали мошки, то спочатку потрібно перебрати цибулю і прибрати ту, що вже зіпсувалася. Перекладіть урожай у чисту місткість, а потім візьміть трилітрову банку, покладіть у неї один зіпсований продукт і налийте трохи води. Банку закрийте харчовою плівкою та зробіть у ній отвори. Поставте цей "капкан" у районі скупчення мошок.

Також можна скористатися секретним способом, який убереже від появи мошок у запасах цибулі. Експерти радять просушити цибулю перед тим, як відправити на зберігання, але дотримуватись рівня вологості (не більше 80 відсотків). Зберігайте врожай у будинку при температурі, що не перевищує 22 градуси, а в підвалі (+1…+5). Але секрет полягає в тому, щоб покласти поруч із цибулею моркву, тому що цей коренеплід відлякує мошок.

"Телеграф" писав раніше, ніж потрібно полити цибулю, щоб отримати багатий урожай. Цей розчин захистить рослину від хвороб та шкідників.