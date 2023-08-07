Не используйте эту подкормку для малины: останетесь без урожая

В августе нужно обязательно внести удобрение для малины

Мечты о богатом урожае можно превратить в реальность, если усердно работать на участке и правильно применять подкормку. Небольшая ошибка может привести к потере урожая ягод в будущем.

Для малины в августе наступает ключевая фаза цикла роста. В этот период нужно внести подкормку для растения.

Опытные садоводы предупреждают, что в конце лета для малины нельзя вносить азотные удобрения. Они могут вызвать ненужный рост растения. Тем самым подкормка может принести больше вреда и поставить под угрозу наличие и качество урожая следующего года.

Вместо этого в августе рекомендуется подкормить кусты малины гуматом калия. Препаратом тщательно опрыскивают кусты, либо вносят средство целенаправленно под корень, чтобы укрепить растение изнутри.

Подкормку нужно вносить ранним утром или вечером, чтобы на малину не попадали прямые солнечные лучи. Откажитесь от процедуры и в дождливый день, так как осадки быстро смоют полезные вещества с растения.

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