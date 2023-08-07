Не використовуйте це підживлення для малини: залишитеся без урожаю

У серпні потрібно обов’язково внести добрива для малини

Мрії про багатий урожай можна перетворити на реальність, якщо старанно працювати на ділянці та правильно застосовувати підживлення. Але невелика помилка може призвести до втрати врожаю ягід у майбутньому.

Для малини у серпні настає ключова фаза циклу зростання. У цей період потрібно внести підживлення для рослини.

Досвідчені садівники попереджають, що наприкінці літа для малини не можна вносити азотні добрива. Вони можуть викликати зайве зростання. Тим самим це підживлення може принести більше шкоди та поставити під загрозу наявність та якість урожаю наступного року.

Натомість у серпні рекомендується підгодувати кущі малини гуматом калію. Препаратом ретельно обприскують кущі або вносять засіб цілеспрямовано під корінь, щоб зміцнити рослину зсередини.

Підживлення потрібно вносити рано-вранці або ввечері, щоб на малину не потрапляли прямі сонячні промені. Відмовтеся від процедури й в дощовий день, тому що опади швидко змиють корисні речовини з рослини.

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