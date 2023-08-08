Именины 8 августа: кто празднует День ангела сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 8 августа, в 2023 году отмечается День войск связи в Украине, Всемирный день кошек, Международный день альпинизма, Международный день офтальмологии. Также в этот день носители пяти имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 8 августа

Игнат, — это латинское имя, которое по разным версиям может переводиться как "огненный" или "неизвестный". 8 августа почитается преподобный Игнатий Стиронит.

Сергей, — корни этого имени уходят в греко-римскую мифологию, и по разным версиям оно может переводиться как "слуга Бога", "защитник", "ясный", "высокочтимый".

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар". 8 августа церковью чтится преподобный митрополит Трапезундский Феодор.

Женские именины 8 августа

Прасковья, — это славянская форма греческого имени Параскева, что дословно значит "канун праздника". 8 августа почитается святая преподобномученица Параскева Римская.

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