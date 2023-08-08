Іменини 8 серпня: хто святкує День ангела сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 8 серпня, 2023 року відзначається День військ зв’язку в Україні, Всесвітній день кішок, Міжнародний день альпінізму, Міжнародний день офтальмології. Також цього дня носії п’яти імен святкують свій День янгола.

Чоловічі іменини 8 серпня

Гнат, — це латинське ім’я, яке за різними версіями може перекладатися як "вогненний" або "невідомий". 8 серпня вшановується преподобний Ігнатій Стироніт.

Сергій, — коріння цього імені уходить в греко-римську міфологію, і за різними версіями воно може перекладатися як "слуга Бога", "захисник", "ясний", "високошановний".

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодороса, що означає "подарований Богом" або "Божий дар". 8 серпня церквою вшановується преподобний митрополит Трапезундський Феодор.

Жіночі іменини 8 серпня

Парасковія, — це слов’янська форма грецького імені Параскєва, що буквально означає "напередодні свята". 8 серпня вшановується свята преподобномучениця Параскева Римська.

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