Чем обработать томаты, чтобы защитить от фитофторы: "секретный" раствор

Против распространенной болезни найдется самодельное средство

Помидоры часто страдают от грибкового заболевания – фитофторы. Однако с помощью подручных средств дачники могут приготовить эффективный раствор для обработки растения.

Чтобы защитить томаты от фитофторы, воспользуйтесь самодельным средством. Об этом пишет "Земляк".

Если помидоры почернели, поможет обработка с крахмалом. Для этого огородникам нужно 1 ст. ложку крахмала развести в небольшом количестве воды. Поставить 1 л воды на огонь, когда закипит — залить крахмальную смесь. Заварите "кисель" и охладите.

Затем дачники должны добавить 5 мл йода (можно приобрести в аптеке), перемешать. Теперь необходимо довести раствор до 10 л, разбавив водой.

Как защитить томаты от фитофторы? Обрабатывайте кусты самодельным раствором один раз в две недели. Это средство можно использовать в комбинации с другими подкормками, кроме молочных. Раствор не обожжет листья и плоды в солнечные дни. Кроме того, овощи после мытья можно употреблять в пищу, после обработки они не становятся токсичными.

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