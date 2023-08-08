Чим обробити томати, щоб захистити від фітофтори: "секретний" розчин

Проти поширеної хвороби знайдеться саморобний засіб

Помідори часто страждають від грибкового захворювання – фітофтори. Однак за допомогою підручних засобів дачники можуть приготувати ефективний розчин для обробки рослини.

Щоб захистити томати від фітофтори, скористайтесь саморобним засобом. Про це пише "Земляк".

Якщо помідори почорніли, допоможе обробка із крохмалем. Для цього городникам потрібно 1 ст. ложку крохмалю розвести у невеликій кількості води. Поставити 1 л води на вогонь, коли закипить — залити крохмальну суміш. Заваріть "кисіль" й охолодіть.

Дачники повинні додати 5 мл йоду (можна придбати в аптеці), перемішати. Тепер потрібно довести розчин до 10 л, розбавивши водою.

Як захистити томати від фітофтори? Обробляйте кущі саморобним розчином один раз на два тижні. Цей засіб можна використовувати в комбінації з іншими підживленнями, крім молочних. Розчин не обпалить листя та плоди у сонячні дні. Крім того, овочі після миття можна вживати в їжу, після обробки вони не стають токсичними.

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