Как удобрить свеклу, чтобы она выросла сладкой: необычный рецепт домашней подкормки

Все овощи нуждаются в своевременном уходе

Если хотите получить богатый урожай, необходимо за растениями правильно ухаживать и обогащать их минеральными удобрениями, в том числе свеклу. Но покупать их необязательно, ведь гораздо экономнее и качественней будет сделать подкормку самостоятельно.

В материале Noviydoctor рассказано, как с помощью простых ингредиентов, а точнее отходов, можно сделать удобрение, благодаря которому овощ вырастет крупным, здоровым и сладким. Таким образом вы сэкономите свои средства и приложите минимум усилий.

Как вырастить сладкую свеклу

Для приготовления самостоятельной подкормки вам потребуется: несколько штук банановой кожуры, кофейная гуща, скорлупа от нескольких яиц, а также вода. Все ингредиенты поместите в блендер и измельчите, чтобы получилась однородная масса. Эту смесь нужно рассеять вокруг свеклы на почву, слегка закопав под поверхность, только аккуратно, чтобы не повредить корневую систему растения. После нанесения подкормки, овощ нужно полить.

Эксперты говорят, что такое удобрение богато на калий, кальций, азот и другие микроэлементы, которые будут способствовать росту свеклы и повлияют на ее вкус. Если регулярно вносить эту подкормку, то урожайность овоща повысится и плоды получатся сладкими.

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