Як удобрити буряк, щоб він виріс солодким: незвичайний рецепт домашнього підживлення

Всі овочі потребують своєчасного догляду

Якщо хочете отримати багатий урожай, необхідно за рослинами правильно доглядати й збагачувати їх мінеральними добривами, у тому числі буряки. Але купувати їх необов’язково, адже набагато економніше і якісніше зробити підживлення самостійно.

У матеріалі Noviydoctor розказано, як за допомогою простих інгредієнтів, а точніше відходів, можна зробити добриво, завдяки якому овоч виросте великим, здоровим та солодким. Таким чином ви заощадите свої кошти й докладете мінімум зусиль.

Як виростити солодкий буряк

Для приготування самостійного підживлення вам знадобиться: кілька штук бананової шкірки, кавова гуща, шкаралупа від кількох яєць, а також вода. Усі інгредієнти помістіть у блендер і подрібніть, щоб вийшла однорідна маса. Цю суміш потрібно розсіяти навколо буряків на ґрунт, злегка закопавши під поверхню, акуратно, щоб не пошкодити кореневу систему рослини. Після нанесення підживлення, овоч потрібно полити.

Експерти кажуть, що таке добриво багате на калій, кальцій, азот та інші мікроелементи, які сприятимуть зростанню буряків та вплинуть на його смак. Якщо регулярно вносити це підживлення, то врожайність овочів підвищиться і плоди вийдуть солодкими.

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