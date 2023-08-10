Почему чернеют помидоры и чем их обработать, чтобы спасти урожай

Главное — вовремя обнаружить инфекцию

Капризные помидоры нуждаются в правильном уходе, в частности регулярном поливе, который помогает сохранить урожайность. Но случается так, что сочные плоды начинают чернеть и нужно предпринимать быстрые меры, чтобы спасти грядки с вкусными овощами.

В материале Vikna рассказано, почему могут внезапно почернеть помидоры и что необходимо сделать, чтобы предотвратить эту проблему и спасти свой урожай.

Чем обработать помидоры, чтобы они не чернели

Дачникам необходимо периодически осматривать плоды овощей, если они начинают тускнеть или становиться черными, значит помидоры заразились вершинной гнилью. Это чаще всего случается, когда плодам не хватает кальция. Если черные пятна появились на всем овоще, листьях и кустах томатов — это фитофтороз, а если у куста почернел только ствол — это полупаразитные грибы.

От фитофторы обработать помидоры нужно такими средствами:

Возьмите 100 г прессованных дрожжей и разведите на ведро воды. Таким раствором обработайте грядки с помидорами, чтобы сохранить их здоровыми;

Смешайте 1 л молока и 20 капель йода. Размешайте ингредиенты в 10 л воды. Полученным средством также обработайте кусты помидоров;

Возьмите 1 л кефира и смешайте с 10 л воды. Перемешайте и несколько дней подряд обрабатывайте грядки с овощами, пока не исчезнут черные пятна.

От вершинной гнили обработай помидоры этими средствами:

Возьмите 100 г древесной золи и ведро кипятка. Оставьте на несколько часов, чтобы раствор настоялся, после этого профильтруйте его и обработайте кусты;

Возьмите 5 г коры дуба, залейте водой и варите 15-20 минут. Профильтруйте и вылейте в ведро с 10 л воды, после чего опрыскайте помидоры;

Вам потребуется яичная скорлупа, которую нужно залить водой и прокипятить несколько минут. Потом раствор процедите и обработайте кусты помидоров;

От грибковых и бактериальных заболеваний обработай овощи:

Бордосская смесь 1% раствор.

Медный купорос — 1 ст.л. на ведро воды.

Хлористый кальций 1%.

"Телеграф" писал ранее, как спасти сломавшийся куст томата. Дачникам подсказали, как нужно правильно действовать.