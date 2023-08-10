Чому чорніють помідори та чим їх обробити, щоб урятувати врожай

Головне – вчасно виявити інфекцію

Капризні помідори потребують правильного догляду, зокрема регулярного поливу, що допомагає зберегти врожайність. Але трапляється так, що соковиті плоди починають чорніти і потрібно вживати швидких заходів, щоб врятувати грядки зі смачними овочами.

У матеріалі Vikna розказано, чому можуть раптово почорніти помідори та що необхідно зробити, щоб запобігти цій проблемі та врятувати свій урожай.

Чим обробити помідори, щоб вони не чорніли

Дачникам необхідно періодично оглядати плоди овочів, якщо вони починають тьмяніти або стають чорними, отже, помідори заразилися вершинною гниллю. Це найчастіше трапляється, коли плодам не вистачає кальцію. Якщо чорні плями з’явилися на всьому овочі, листі та кущах томатів – це фітофтороз, а якщо у куща почорнів лише стовбур – це напівпаразитні гриби.

Від фітофтори обробити помідори слід такими засобами:

Візьміть 100 г пресованих дріжджів та розведіть на відро води. Таким розчином обробіть грядки із помідорами, щоб зберегти їх здоровими;

Змішайте 1 л молока та 20 крапель йоду. Розмішайте інгредієнти у 10 л води. Отриманим засобом також обприскайте кущі помідорів;

Візьміть 1 л кефіру і змішайте із 10 л води. Перемішайте і кілька днів поспіль обробляйте грядки з овочами, доки зникнуть чорні плями.

Від вершинної гнилі оброби помідори цими засобами:

Візьміть 100 г деревної золи та відро окропу. Залишіть на кілька годин, щоб розчин настоявся, після цього профільтруйте й обробіть кущі;

Візьміть 5 г кори дуба, залийте водою та варіть 15-20 хвилин. Профільтруйте та вилийте у відро з 10 л води, після чого обприскуйте помідори;

Вам знадобиться яєчна шкаралупа, яку потрібно залити водою і прокип’ятити кілька хвилин. Потім розчин процідіть та обробіть кущі помідорів;

Від грибкових та бактеріальних захворювань оброби овочі:

Бордоська суміш 1% розчин.

Мідний купорос — 1 ст.л. на відро води.

Хлористий кальцій 1%.

"Телеграф" писав раніше, як врятувати кущ томату, який зламався. Дачникам підказали, як треба правильно діяти.