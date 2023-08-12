Что положить в корзинку на Медовый Спас: четыре обязательные продукта

На Медовый спас принято ходить в церковь с "маковейчиком"

На праздник Медового Спаса или Маковея, который отмечается православными христианами 14 августа, важно тщательно подготовить корзинку для службы в церкви, где она будет освящена.

В этот праздничный день внутри храмов проходят торжественные богослужения. Священники проводят церемонию малого освящения воды и освящают корзины, содержащие дары природы, которые прихожане приносят с собой на службу. Рассказываем, какие продукты следует поместить в корзинку для освящения.

Что святить в церкви на Медовый Спас

Что следует освящать в храме на праздник Медового Спаса, или Маковея, можно понять из самых названий этого праздника. Согласно обычаю, в церковь необходимо принести с собой баночку свежего меда, мак и воду.

Из освященных ингредиентов можно приготовить такие праздничные лакомства, как маковые рулеты, медовые коржики, пряники, блины с маком и медом. Важно помнить, что освященные продукты нельзя выбрасывать, а следует все съесть.

Также 14 августа проводят освящение букетов-оберегов, которые в этот праздник называются маковейчиками. Их создание включает в себя использование разнообразных полевых трав и цветов. Например, калины, подсолнуха, ноготков, душицы, мяты, донника, овсяных колосков, полыни и обязательно маковых головок.

Ранее мы писали, что вторым после Медового Спаса идет Яблочный. Он же — Преображение Господне в церковном календаре.