Що покласти в кошик на Медовий Спас: чотири обов’язкові продукти

На Медовий спас заведено ходити до церкви з "маковійчиком"

На свято Медового Спасу або Маковея, яке відзначається православними християнами 14 серпня, важливо ретельно підготувати кошик для служби в церкві, де його буде освячено.

Цього святкового дня всередині храмів відбуваються урочисті богослужіння. Священники проводять церемонію малого освячення води та освячують кошики, що містять дари природи, які парафіяни приносять із собою на службу. Розповідаємо, які продукти слід помістити у кошик для освячення.

Що святити у церкві на Медовий Спас

Що слід освячувати у храмі на свято Медового Спасу, або Маковея, можна зрозуміти із найменувань цього свята. Згідно зі звичаєм, до церкви необхідно принести з собою баночку свіжого меду, мак та воду.

З освячених інгредієнтів можна приготувати такі святкові ласощі, як макові рулети, медові коржики, пряники, млинці з маком та медом. Важливо пам’ятати, що освячені продукти не можна викидати, а слід з’їсти все.

Також 14 серпня проводять освячення букетів-оберегів, які у це свято називаються маковійчиками. Їх створення включає використання різноманітних польових трав і квітів. Наприклад, калини, соняшника, нігтиків, материнки, м’яти, буркуну, вівсяних колосків, полину та обов’язково макових головок.

Раніше ми писали, що другим після Медового Спасу йде Яблучний. Він же — Преображення Господнє у церковному календарі.