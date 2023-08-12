Чем подкормить огурцы в середине августа, чтобы они не желтели

К пожелтению листья огурцов приводит ряд причин

В конце лета огурцы нуждаются в особенном уходе, потому что длительное плодоношение отражается на состоянии культуры. Из-за того, что резервы овоща ослаблены, не исключено, что листья начнут желтеть.

В материале Hyser рассказано, чем следует подкормить огурцы в середине августа, чтобы они стали более здоровыми и хрустящими. Плюс ко всему, удобрения увеличат урожайность.

Подкормка огурцов в августе

Эксперты отметили, что огурцы могут желтеть по разным причинам, в первую очередь, им может не хватать воды или света. Также причиной пожелтения могут стать слишком густые посадки, когда овощи сильно плотно посажены друг к другу. А еще всему виной могут быть вредители и заболевания.

Но не следует расстраиваться, если листья овощей начинают желтеть, их нужно удалить, а в середине месяца приготовить раствор из суперфосфата и сульфата кальция. Просто возьмите одну столовую ложку и разведите в ведре воды. Полученным раствором обработайте грядки с овощами.

"Телеграф" писал ранее, как приготовить "черное" удобрение для огурцов. С его помощью растение становится более стойким к вредителям и болезням.