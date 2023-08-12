Чим підгодувати огірки в середині серпня, щоб вони не жовтіли

До пожовтіння листя огірків приводить ряд причин

Наприкінці літа огірки потребують особливого догляду, тому що тривале плодоношення відбивається на стані культури. Через те, що резерви овочу ослаблені, не виключено, що листя почне жовтіти.

У матеріалі Hyser розказано, чим слід підгодувати огірки в середині серпня, щоб вони стали більш здоровими та хрусткими. Плюс до всього, добрива збільшать урожайність.

Підживлення огірків у серпні

Експерти зазначили, що огірки можуть жовтіти з різних причин, насамперед їм не вистачає води чи світла. Також причиною пожовтіння можуть стати надто густі посадки, коли овочі сильно щільно посаджені один до одного. А ще всьому виною можуть бути шкідники та захворювання.

Але не слід засмучуватися, якщо листя овочів починає жовтіти, їх потрібно видалити, а в середині місяця приготувати розчин із суперфосфату та сульфату кальцію. Просто візьміть одну столову ложку та розведіть у відрі води. Отриманим розчином обробіть грядки з овочами.

"Телеграф" писав раніше, як приготувати "чорне" добриво для огірків. З його допомогою рослина стає більш стійкою до шкідників та хвороб.