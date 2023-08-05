Урожай збиратимете відрами: чим поливати огірки для прискорення росту

Можна прискорити ріст овочів й без використання "хімії"

Огірки у спеку вимагають регулярного поливу, а також підживлення, збагаченими мінералами. Але багато дачників стикаються з проблемою, коли овочі не ростуть і причин такого явища може бути безліч.

У матеріалі "УНІАН" експерти розповіли, як приготувати простий засіб, який допоможе легко розв'язувати цю проблему. Завдяки йому ви відрами збиратимете огірки на грядках.

Як прискорити ріст огірків

Якщо ви хочете прискорити ріст овочів у теплиці, необхідно стежити за тим, щоб усередині температура не опускалася нижче 20-30ºС, а також забезпечувати оптимальний рівень вуглекислого газу (0,5 відсотків). Зробити це можна, встановивши в теплиці велику місткість із гноєм та водою.

Якщо хочете прискорити ріст огірків у відкритому ґрунті, тоді можна приготувати підживлення пташиним послідом та мінеральними добривами (наприклад, сечовина, сульфат калію та суперфосфат).

Більш того, для швидкого росту огірків можна взяти 200 г дріжджів, розчинити їх в 1 л води й залишити в теплому місці, щоб розчин трохи настоявся. Після цього суміш перелийте у відро, додайте туди ще 9 л води та ретельно перемішайте. Все, розчин готовий до використання. Краще відразу обробляти рослини засобом, достатньо 1 літра на один кущ огірків.

"Телеграф" писав раніше, що робити, якщо в огірків пожовтіло листя. А ще ми писали, навіщо городники обробляють огірки солодкою водою.