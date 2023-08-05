Урожай будете собирать ведрами: чем поливать огурцы для ускорения роста

Можно ускорить рост овощей и без использования "химии"

Огурцы в жару требуют регулярного полива, а также подкормок, обогащенных минералами. Но многие дачники сталкиваются с проблемой, когда овощи не растут и причин такому явлению может быть множество.

В материале "УНИАН" эксперты рассказали, как приготовить простое средство, которое поможет с легкостью решить эту проблему. Благодаря ему вы будете ведрами собирать огурцы на грядках.

Как ускорить рост огурцов

Если вы хотите ускорить рост овощей в теплице, необходимо следить за тем, чтобы внутри температура не опускалась ниже 20-30ºС, а также обеспечивать оптимальный уровень углекислого газа (0,5 процента). Сделать это можно, установив в теплице большую емкость с навозом и водой.

Если хотите ускорить рост огурцов в открытом грунте, тогда можно приготовить подкормку птичьим пометом и минеральными удобрениями (например, мочевина, сульфат калия и суперфосфат).

Более того, для быстрого роста огурцов можно взять 200 грамм дрожжей, растворить их в 1 л воды и оставить в теплом месте, чтобы раствор немного настоялся. После этого смесь перелейте в ведро, добавьте туда еще 9 л воды и тщательно перемешайте. Все, раствор готов к использованию. Лучше сразу обрабатывать растения средством, будет достаточно 1 литра на один куст огурцов.

"Телеграф" писал ранее, что делать, если у огурцов пожелтели листья. А еще мы писали, зачем огородники обрабатывают огурцы сладкой водой.