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Как быстро восстановить увядшие на грядках помидоры: самый простой способ

Автор
Светлана Шкурупий Светлана Шкурупий
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Как спасти увядшие помидоры
Как спасти увядшие помидоры. Фото РБК

На качество томатов влияет дефицит питательных веществ

Помидоры на огороде относятся к капризным культурам, потому что им необходимо много солнечного света, воды и минеральных веществ, тогда они порадуют богатым урожаем. Но может случиться так, что овощи на грядках внезапно начнут увядать.

В материале TSN рассказано, как с помощью простого, но действенного способа, можно быстро спасти и оживить свой урожай. Потребуется минимум усилий и затрат.

Как спасти увядшие помидоры

По словам экспертов, если помидоры внезапно увяли, то скорее всего, овощам просто не хватает воды, а значит почву хорошенечко надо увлажнить. Если это поможет и причина действительно была в нехватки влаги, тогда необходимо просто пересмотреть свой режим полива. Поливайте овощи чаще и большим количеством воды.

Но причина еще может скрываться в дефиците микроэлементов, поэтому, чтобы спасти урожай, помидоры следует обогатить ценными веществами, в частности калием, марганцем, железом. Удобрения можно приготовить и в домашних условиях, тогда они будут более экологичными и эффективными.

"Телеграф" писал ранее, как спасти сломавшийся куст томата. Дачникам подсказали, как нужно правильно действовать.

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#Урожай #Помидоры