Як швидко відновити помідори, які зів’яли на грядках: найпростіший спосіб

На якість томатів впливає дефіцит поживних речовин

Помідори на городі відносяться до примхливих культур, тому що їм необхідно багато сонячного світла, води та мінеральних речовин, тоді вони потішать багатим урожаєм. Але може статися так, що овочі на грядках раптово почнуть в’янути.

У матеріалі TSN розказано, як за допомогою простого, але дієвого способу можна швидко врятувати і оживити свій урожай. Потрібно мінімум зусиль та витрат.

Як врятувати зів’ялі помідори

За словами експертів, якщо помідори раптово зів’яли, то швидше за все, овочам просто не вистачає води, а отже грунт добре треба зволожити. Якщо це допоможе і причина справді була у нестачі вологи, тоді необхідно просто переглянути свій режим поливу. Поливайте овочі частіше та великою кількістю води.

Але причина ще може ховатися у дефіциті мікроелементів, тому щоб врятувати врожай, помідори слід збагатити цінними речовинами, зокрема калієм, марганцем, залізом. Добрива можна приготувати й в домашніх умовах, тоді вони будуть більш екологічними та ефективними.

"Телеграф" писав раніше, як врятувати кущ томату, який зламався. Дачникам підказали, як треба правильно діяти.