Кабачки будут плодоносить до осени: чем их подкормить

Не забывайте об удобрениях кабачков

Из такого популярного овоща, как кабачок, можно приготовить немало сезонных блюд. Чтобы культура продолжала плодоносить аж до осени, опытные огородники советуют подкармливать растение.

Для продления плодоношения кабачки удобряют двумя самодельными средствами. Об этом рассказывает Ukr.media.

Первая подкормка для кабачков состоит из молока и йода. Таким раствором часто удобряют томаты, но не все дачники знают о пользе средства для вышеупомянутого овоща. Чтобы приготовить удобрение, вам нужно просто смешать 1 л молока, 30 капель йода и 10 л воды. Полученной жидкостью опрыскивайте грядки с кабачками.

Второй вариант полезного удобрения тоже поможет кабачкам не останавливать плодоношение до осени. Ключевой ингредиент – нашатырный спирт. Для приготовления подкормки используйте 10 л воды и 100 мл нашатыря. Смешайте ингредиенты и получившимся раствором поливайте кабачки под корень.

Ранее "Телеграф" рассказывал о решении распространенной проблемы, с которой сталкиваются дачники при выращивании кабачков. Если овощ начал гнить прямо на грядке, это легко исправить.