Лучшие сезонные блюда из кабачков: проверенные рецепты

Если ищете, что приготовить из кабачков

Активно проходит сезон свежих кабачков. Эти овощи сейчас, как никогда, вкусны и доступны. Мы рассказывали, как приготовить вкусный соус, идеально подходящий к ним в любом виде. Приготовьте его побольше – ведь все рецепты из этой подборки содержат кабачок.

Бюджетная кабачковая намазка на бутерброды

Такая закуска будет очень кстати, если гости застали неожиданно и нужно поставить что-нибудь на стол. Готовится она очень просто, а вкус фантастический.

Эта закуска очень выручит

Блюдо нежное, насыщенно овощное. Кроме кабачков понадобится несколько томатов, лук, морковь и плавленый сыр. И, конечно, вкусный хлеб, чтобы смазать это вкуснятина.

Вкусные овощные кексы

Кабачки – источник вдохновения не только для непревзойденных закусок, но и для хорошей выпечки. К примеру, на их основе можно приготовить вкусные овощные кексы.

Кексы будут уминать даже капризные дети

Они выглядят выигрышно, так что кексы будут есть даже дети. А готовится блюдо из минимума ингредиентов: пара яиц, немного творога, немного молока и свежая зелень. Попробуйте – не пожалеете.

Кабачки в творожном кляре: никто не поверит, что в блюде нет мяса

Такие кабачки в ароматной корочке – потрясающее угощение и для праздничного стола, и для семейных посиделок. Гости, которые будут есть их, не поверят, что в блюде нет мяса.

Станут украшением любого стола

Рецепт не нуждается ни в сложных продуктах, ни в каких-то особых навыках, но результат вас точно удивит. Кабачки получаются фантастически вкусными.

Сладкие кабачковые цукаты

Напоследок приберегли для вас что-то безумное. Кабачок – овощ сам по себе универсальный. У него есть одно интересное свойство — он легко приобретает вкусы от других продуктов и специй.

С такими сладостями можно забыть о магазинных конфетах

Эта способность кабачка использована в рецепте домашних цукатов. Это отличный способ заготовки – ведь цукаты хранятся долго. И готовятся просто. Кроме кабачков понадобится немного сахара и один лимон.

Каждый из этих рецептов точно заслуживает вашего внимания. Все они – отличный способ разнообразить рацион и удивить родной чем-нибудь вкусненьким.