Эти пикантные кабачки по-французски можно ставить на праздничный стол: гости съедят вместе с банкой
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Великолепный рецепт консервации
Кабачки можно закрыть на зиму по множеству рецептов. Если вы уже готовили вкусную закрутку с сардинами, обратите внимание на этот интересный рецепт кабачков по-французски.
Маринад выходит острый, пикантный, ведь в нем много уксуса и сахара. Стоит попробовать – и этот рецепт будет с вами всегда. Как готовить кабачки по-французски, рассказали на портале "Колижанка".
Ингредиенты:
- 4 кг желтых кабачков
- 1/2 столовой ложки соли
- 1 зонтик укропа в банке
- 3-4 маленьких зубчика чеснока на банке.
Маринад:
- 1 литр воды
- 500 мл 10% уксуса
- 500 мл сахара
- 1 столовая ложка соли
- 180 г французской горчицы
- 1 столовая ложка медовой горчицы с горкой
Способ приготовления:
- Чистим кабачки, срезаем семена, если есть. Нарезаем их соломкой.
- Посыпаем нарезанные кабачки солью, перемешиваем. Оставляем постоять около 1 часа, за это время кабачки должны стать мягкими.
- Тем временем кипятим воду с уксусом, 1 столовой ложкой соли и сахара. Когда остынет, добавляем французскую горчицу, медовую горчицу и перемешиваем.
- Сок, пустивший кабачки, сливаем. В чистые банки выкладываем 1 пучок укропа и 3-4 зубчика чеснока.
- Выложим в банки кабачки и поливаем рассолом. На дно широкой кастрюли кладем полотенце или ткань. Ставим банки, наливаем воду по плечики банок. Ставим стерилизоваться.
- Стерилизуем около 15 минут с момента закипания. Закатываем банки чистыми стерилизованными крышками.
Кабачки получаются вкусные и пикантные. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть огурцы по-турецки.