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Эти пикантные кабачки по-французски можно ставить на праздничный стол: гости съедят вместе с банкой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Кабачки получаются ароматные и остренькие
Кабачки получаются ароматные и остренькие. Фото Факты

Великолепный рецепт консервации

Кабачки можно закрыть на зиму по множеству рецептов. Если вы уже готовили вкусную закрутку с сардинами, обратите внимание на этот интересный рецепт кабачков по-французски.

Маринад выходит острый, пикантный, ведь в нем много уксуса и сахара. Стоит попробовать – и этот рецепт будет с вами всегда. Как готовить кабачки по-французски, рассказали на портале "Колижанка".

Ингредиенты:

  • 4 кг желтых кабачков
  • 1/2 столовой ложки соли
  • 1 зонтик укропа в банке
  • 3-4 маленьких зубчика чеснока на банке.

Маринад:

  • 1 литр воды
  • 500 мл 10% уксуса
  • 500 мл сахара
  • 1 столовая ложка соли
  • 180 г французской горчицы
  • 1 столовая ложка медовой горчицы с горкой

Способ приготовления:

  1. Чистим кабачки, срезаем семена, если есть. Нарезаем их соломкой.
  2. Посыпаем нарезанные кабачки солью, перемешиваем. Оставляем постоять около 1 часа, за это время кабачки должны стать мягкими.
  3. Тем временем кипятим воду с уксусом, 1 столовой ложкой соли и сахара. Когда остынет, добавляем французскую горчицу, медовую горчицу и перемешиваем.
  4. Сок, пустивший кабачки, сливаем. В чистые банки выкладываем 1 пучок укропа и 3-4 зубчика чеснока.
  5. Выложим в банки кабачки и поливаем рассолом. На дно широкой кастрюли кладем полотенце или ткань. Ставим банки, наливаем воду по плечики банок. Ставим стерилизоваться.
  6. Стерилизуем около 15 минут с момента закипания. Закатываем банки чистыми стерилизованными крышками.

Кабачки получаются вкусные и пикантные. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть огурцы по-турецки.

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