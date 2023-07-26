Эти пикантные кабачки по-французски можно ставить на праздничный стол: гости съедят вместе с банкой

Великолепный рецепт консервации

Кабачки можно закрыть на зиму по множеству рецептов. Если вы уже готовили вкусную закрутку с сардинами, обратите внимание на этот интересный рецепт кабачков по-французски.

Маринад выходит острый, пикантный, ведь в нем много уксуса и сахара. Стоит попробовать – и этот рецепт будет с вами всегда. Как готовить кабачки по-французски, рассказали на портале "Колижанка".

Ингредиенты:

4 кг желтых кабачков

1/2 столовой ложки соли

1 зонтик укропа в банке

3-4 маленьких зубчика чеснока на банке.

Маринад:

1 литр воды

500 мл 10% уксуса

500 мл сахара

1 столовая ложка соли

180 г французской горчицы

1 столовая ложка медовой горчицы с горкой

Способ приготовления:

Чистим кабачки, срезаем семена, если есть. Нарезаем их соломкой. Посыпаем нарезанные кабачки солью, перемешиваем. Оставляем постоять около 1 часа, за это время кабачки должны стать мягкими. Тем временем кипятим воду с уксусом, 1 столовой ложкой соли и сахара. Когда остынет, добавляем французскую горчицу, медовую горчицу и перемешиваем. Сок, пустивший кабачки, сливаем. В чистые банки выкладываем 1 пучок укропа и 3-4 зубчика чеснока. Выложим в банки кабачки и поливаем рассолом. На дно широкой кастрюли кладем полотенце или ткань. Ставим банки, наливаем воду по плечики банок. Ставим стерилизоваться. Стерилизуем около 15 минут с момента закипания. Закатываем банки чистыми стерилизованными крышками.

Кабачки получаются вкусные и пикантные. Также мы рассказывали, как вкусно закрыть огурцы по-турецки.