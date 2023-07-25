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Хитовый рецепт: такие кабачки будете есть круглый год, и не надоедут

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Обязательно попробуйте их закрыть
Обязательно попробуйте их закрыть. Фото food.obozrevatel.com

Рецепт интересной кабачковой заготовки

Из кабачков готовят немало блюд и заготовок на зиму. Например, раньше мы рассказывали, как закрыть их вместе с огурцами. Теперь делимся простым, но интересным рецептом кабачков с сардиной.

Сочетание компонентов кажется неожиданным, но оно вас приятно удивит. Рецептом поделились на портале "Апостроф". Из этого объема продуктов выйдет 9 пол-литровых банок этой вкусности.

Ингредиенты:

  • 1 кг лука
  • 1 кг моркови
  • 1 стакан масла (250 г)
  • 2,5 кг кабачков
  • 300 г томатной пасты
  • 1 стакан сахара
  • 2 ст. л. соли
  • 1 ч. л. паприки
  • 2 банка бланшированной сардины
  • 100 мл уксуса 9%

Способ приготовления:

  1. Измельчаем морковь и лук, обжариваем на растительном масле. Кабачки очищаем от кожуры, нарезаем кубиками. Добавляем их в овощи.
  2. Готовим кабачки к готовности. В зависимости от спелости кабачков это займет примерно 25-40 минут.
  3. Добавляем к овощам сахар, соль и паприку. Кладем также томатную пасту и сардины. Перемешиваем, готовим еще около 30 минут.
  4. Добавляем 100 мл уксуса 9%, тушим еще 20 минут. Выкладываем блюдо в банки и стерилизуем их в течение 30 минут. После – закручиваем банки крышками.

Выходит полноценное сытное блюдо в банке. Также мы рассказывали, как приготовить "пьяные" помидоры.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Сардины #Консервация