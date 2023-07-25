Хитовый рецепт: такие кабачки будете есть круглый год, и не надоедут

Рецепт интересной кабачковой заготовки

Из кабачков готовят немало блюд и заготовок на зиму. Например, раньше мы рассказывали, как закрыть их вместе с огурцами. Теперь делимся простым, но интересным рецептом кабачков с сардиной.

Сочетание компонентов кажется неожиданным, но оно вас приятно удивит. Рецептом поделились на портале "Апостроф". Из этого объема продуктов выйдет 9 пол-литровых банок этой вкусности.

Ингредиенты:

1 кг лука

1 кг моркови

1 стакан масла (250 г)

2,5 кг кабачков

300 г томатной пасты

1 стакан сахара

2 ст. л. соли

1 ч. л. паприки

2 банка бланшированной сардины

100 мл уксуса 9%

Способ приготовления:

Измельчаем морковь и лук, обжариваем на растительном масле. Кабачки очищаем от кожуры, нарезаем кубиками. Добавляем их в овощи. Готовим кабачки к готовности. В зависимости от спелости кабачков это займет примерно 25-40 минут. Добавляем к овощам сахар, соль и паприку. Кладем также томатную пасту и сардины. Перемешиваем, готовим еще около 30 минут. Добавляем 100 мл уксуса 9%, тушим еще 20 минут. Выкладываем блюдо в банки и стерилизуем их в течение 30 минут. После – закручиваем банки крышками.

Выходит полноценное сытное блюдо в банке. Также мы рассказывали, как приготовить "пьяные" помидоры.