Хитовый рецепт: такие кабачки будете есть круглый год, и не надоедут
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Рецепт интересной кабачковой заготовки
Из кабачков готовят немало блюд и заготовок на зиму. Например, раньше мы рассказывали, как закрыть их вместе с огурцами. Теперь делимся простым, но интересным рецептом кабачков с сардиной.
Сочетание компонентов кажется неожиданным, но оно вас приятно удивит. Рецептом поделились на портале "Апостроф". Из этого объема продуктов выйдет 9 пол-литровых банок этой вкусности.
Ингредиенты:
- 1 кг лука
- 1 кг моркови
- 1 стакан масла (250 г)
- 2,5 кг кабачков
- 300 г томатной пасты
- 1 стакан сахара
- 2 ст. л. соли
- 1 ч. л. паприки
- 2 банка бланшированной сардины
- 100 мл уксуса 9%
Способ приготовления:
- Измельчаем морковь и лук, обжариваем на растительном масле. Кабачки очищаем от кожуры, нарезаем кубиками. Добавляем их в овощи.
- Готовим кабачки к готовности. В зависимости от спелости кабачков это займет примерно 25-40 минут.
- Добавляем к овощам сахар, соль и паприку. Кладем также томатную пасту и сардины. Перемешиваем, готовим еще около 30 минут.
- Добавляем 100 мл уксуса 9%, тушим еще 20 минут. Выкладываем блюдо в банки и стерилизуем их в течение 30 минут. После – закручиваем банки крышками.
Выходит полноценное сытное блюдо в банке. Также мы рассказывали, как приготовить "пьяные" помидоры.