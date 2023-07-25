Хітовий рецепт: такі кабачки будете їсти цілий рік, і не набриднуть
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Рецепт цікавої кабачкової заготовки
З кабачків готують чимало страв та заготовок на зиму. Наприклад, раніше ми розповідали, як закрити їх разом з огірками. Тепер ділимось простим, але цікавим рецептом кабачків з сардиною.
Поєднання компонентів здається неочікуваним, але воно вас приємно здивує. Рецептом поділились на порталі "Апостроф". З цього об’єму продуктів вийде 9 півлітрових банок цієї смакоти.
Інгредієнти:
- 1 кг цибулі
- 1 кг моркви
- 1 склянка олії (250 г)
- 2,5 кг кабачків
- 300 г томатної пасти
- 1 склянка цукру
- 2 ст. л. солі
- 1 ч. л. паприки
- 2 банки бланшованої сардини
- 100 мл оцту 9%
Спосіб приготування:
- Подрібнюємо моркву та цибулю, обсмажуємо на олії. Кабачки очищаємо від шкірки, нарізаємо кубиками. Додаємо їх до овочів.
- Готуємо кабачки до готовності. Залежно від стиглості кабачків, це займе приблизно 25- 40 хвилин.
- Додаємо до овочів цукор, сіль та паприку. Кладемо також томатну пасту та сардини. Перемішуємо, готуємо ще близько 30 хвилин.
- Додаємо 100 мл оцту 9%, тушкуємо ще 20 хвилин. Викладаємо страву у банки та стерилізуємо їх упродовж 30 хвилин. Після — закручуємо банки кришками.
Виходить повноцінна ситна страва у банці. Також ми розповідали, як приготувати "п’яні" помідори.