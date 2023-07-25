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Хітовий рецепт: такі кабачки будете їсти цілий рік, і не набриднуть

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Обов’язково спробуйте їх закрити
Обов’язково спробуйте їх закрити. Фото food.obozrevatel.com

Рецепт цікавої кабачкової заготовки

З кабачків готують чимало страв та заготовок на зиму. Наприклад, раніше ми розповідали, як закрити їх разом з огірками. Тепер ділимось простим, але цікавим рецептом кабачків з сардиною.

Поєднання компонентів здається неочікуваним, але воно вас приємно здивує. Рецептом поділились на порталі "Апостроф". З цього об’єму продуктів вийде 9 півлітрових банок цієї смакоти.

Інгредієнти:

  • 1 кг цибулі
  • 1 кг моркви
  • 1 склянка олії (250 г)
  • 2,5 кг кабачків
  • 300 г томатної пасти
  • 1 склянка цукру
  • 2 ст. л. солі
  • 1 ч. л. паприки
  • 2 банки бланшованої сардини
  • 100 мл оцту 9%

Спосіб приготування:

  1. Подрібнюємо моркву та цибулю, обсмажуємо на олії. Кабачки очищаємо від шкірки, нарізаємо кубиками. Додаємо їх до овочів.
  2. Готуємо кабачки до готовності. Залежно від стиглості кабачків, це займе приблизно 25- 40 хвилин.
  3. Додаємо до овочів цукор, сіль та паприку. Кладемо також томатну пасту та сардини. Перемішуємо, готуємо ще близько 30 хвилин.
  4. Додаємо 100 мл оцту 9%, тушкуємо ще 20 хвилин. Викладаємо страву у банки та стерилізуємо їх упродовж 30 хвилин. Після — закручуємо банки кришками.

Виходить повноцінна ситна страва у банці. Також ми розповідали, як приготувати "п’яні" помідори.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Сардини #Консервація