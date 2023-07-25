Хітовий рецепт: такі кабачки будете їсти цілий рік, і не набриднуть

Рецепт цікавої кабачкової заготовки

З кабачків готують чимало страв та заготовок на зиму. Наприклад, раніше ми розповідали, як закрити їх разом з огірками. Тепер ділимось простим, але цікавим рецептом кабачків з сардиною.

Поєднання компонентів здається неочікуваним, але воно вас приємно здивує. Рецептом поділились на порталі "Апостроф". З цього об’єму продуктів вийде 9 півлітрових банок цієї смакоти.

Інгредієнти:

1 кг цибулі

1 кг моркви

1 склянка олії (250 г)

2,5 кг кабачків

300 г томатної пасти

1 склянка цукру

2 ст. л. солі

1 ч. л. паприки

2 банки бланшованої сардини

100 мл оцту 9%

Спосіб приготування:

Подрібнюємо моркву та цибулю, обсмажуємо на олії. Кабачки очищаємо від шкірки, нарізаємо кубиками. Додаємо їх до овочів. Готуємо кабачки до готовності. Залежно від стиглості кабачків, це займе приблизно 25- 40 хвилин. Додаємо до овочів цукор, сіль та паприку. Кладемо також томатну пасту та сардини. Перемішуємо, готуємо ще близько 30 хвилин. Додаємо 100 мл оцту 9%, тушкуємо ще 20 хвилин. Викладаємо страву у банки та стерилізуємо їх упродовж 30 хвилин. Після — закручуємо банки кришками.

Виходить повноцінна ситна страва у банці. Також ми розповідали, як приготувати "п’яні" помідори.