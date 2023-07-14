Попробуйте и будете закрывать только так: фантастическая заготовка с кабачками и огурцами.

Секрет в том, что овощи закрывают вместе

Лето – пора консервации. Мы рассказывали, как приготовить вкусные вяленые помидоры. Теперь делимся рецептом еще одной вкуснейшей заготовки. Секрет о том, что огурцы закрываются вместе с кабачками.

Этот салат очень просто готовится, без лишней мороки и больших затрат времени. Рецептом поделились на theLime.

Ингредиенты:

кабачки и огурцы — 2 кг

морковь – 1 шт.

петрушка, укроп — по вкусу

листья смородины и вишни

письмо хрена

черный перец — 24 горошины

душистый перец — 9 горошин

лавровый лист

Для маринада:

вода – 1,5 л

соль – 3 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

уксус 9% — 100 мл

Способ приготовления:

Сначала промываем под проточной водой зелень. Банки заранее моем в воде с пищевой содой или жидким моющим средством и вытираем досуха. В каждую банку выкладываем зелень петрушки и укропа, листьев смородины и вишни. Кладем по кусочку листа хрена и лаврового листа, а также по 8 горошин черного перца и 3 горошины душистого. Огурцы, морковь и кабачки промываем в проточной воде и очищаем. Нарезаем их кружочками или брусочками – как больше нравится. Для приготовления маринада кастрюлю с водой ставим на плиту, добавляем в нее соль и сахар. Тщательно перемешиваем, чтобы все кристаллы растворились. Как только маринад начнет кипеть, приливаем 9-процентный столовый уксус. Затем кипящим маринадом аккуратно заливаем овощи в банках. Стерилизуем заготовку: ставим на плиту большую кастрюлю, на дно которой кладем полотенце. Выкладываем в нее банки с огурцами, заливаем их водой по плечики. Стерилизуем примерно 12-15 минут после закипания воды. Затем аккуратно достаем и закатываем крышками, переворачиваем вверх дном, накрываем пледом или махровым полотенцем. Ждем, пока они остынут – на это уйдет примерно 1 день.

Затем убираем маринованные овощи в темное место, холодильник или погреб. Подаем этот салат к разным гарнирам, а также мясным и рыбным блюдам. Очень вкусно будет с жареным мясом.