Как не испортить дорогой продукт: все тонкости жарки мяса

Сохраните себе эти советы — они пригодятся

Все любят жареное мясо. Благодаря теплому сезону можно приготовить вкусный шашлык. Но отдельная тема – мясо, жареное на сковороде.

Но при жарке мясной продукт можно очень быстро испортить. Чаще он может получиться недожаренным или наоборот слишком пересушенным. Вместе с wellamart.ua раскрываем все тонкости приготовления жареного мяса.

Что нужно учитывать

Чтобы мясо получилось сочным и нежным, следует учитывать возраст животного, количество мышечного жира, а также часть туши. Идеальными для обжаривания числятся вырезка, край и оковалок. Они обладают тонкими мышечными волокнами и не теряют свою сочность во время приготовления. Но самый нежный и лакомый кусочек для жарки – филе, лучшего просто не найти!

Ножка, лопатка и шея – мясо, которое лучше не использовать для жарки. Именно в этой части много жесткой соединительной ткани из-за хорошо развитых мышц. Такая часть туши отлично подойдет для долгой тушки, но не для обжарки.

Как жарить мясо на сковороде?

Чтобы приготовить вкусное, а самое главное, сочное мясо, рекомендуется использовать сковороду с толстым дном. Именно в такой сковороде на протяжении всей готовки будет соблюдаться постоянно высокая температура, а тепло равномерно будет распределяться по всей поверхности.

Кусочки следует выкладывать на хорошо разогретую сковороду, предварительно смазанную растительным маслом или сливочным маслом. Это позволит кусочкам сразу получить со всех сторон корочку, которая сохранит весь сок внутри.

Если вы хотите сохранить все соки и получить нежный хорошо прожаренный продукт, тогда следует готовить мясо в два этапа. Первый этап — быстрая обжарка, требующая температуры более 70 градусов. Именно на этой стадии образуется та самая корочка, которая сохраняет сочность блюда. Кстати, чтобы получить поджаренную, карамельную корочку замаринуйте мясо перед жаркой в ​​соусе терияки или смеси, содержащей мед или сахарный песок.

На втором этапе – медленное обжаривание, следует придерживаться температуры не выше 60 градусов. Чтобы правильно определить степень готовности мясного блюда, рекомендуем использовать термометр.

Такие общие правила помогут вам не пересушить мясо и сделают его более мягким внутри. Также мы рассказывали о детали, с которой ваш суп всегда будет идеальным.