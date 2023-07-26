Ці пікантні кабачки по-французьки можна ставити на святковий стіл: гості з’їдять разом із банкою

Чудовий рецепт консервації

Кабачки можна закрити на зиму за безліччю рецептів. Якщо ви вже готували смачну закрутку з сардинами, зверніть увагу на цей цікавий рецепт кабачків по-французьки.

Маринад виходить гострий, пікантний, адже у ньому багато оцту та цукру. Варто спробувати — і цей рецепт буде з вами завжди. Як готувати кабачки по-французьки, розповіли на порталі "Коліжанка".

Інгредієнти:

4 кг жовтих кабачків

1/2 столової ложки солі

1 парасолька кропу в банку

3-4 маленькі зубчики часнику на банку

Маринад:

1 літр води

500 мл 10% оцту

500 мл цукру

1 столова ложка солі

180 г французької гірчиці

1 столова ложка медової гірчиці з гіркою

Спосіб приготування:

Чистимо кабачки, зрізаємо насіння, якщо є. Нарізаємо їх соломкою. Посипаємо нарізані кабачки сіллю, перемішуємо. Залишаємо постояти близько 1 години, за цей час кабачки повинні стати м’якими. Тим часом кип’ятимо воду з оцтом, 1 столовою ложкою солі та цукру. Коли остигне, додаємо французьку гірчицю, медову гірчицю та перемішуємо. Сік, що пустили кабачки, зливаємо. У чисті банки викладаємо 1 пучок кропу та 3-4 зубчики часнику. Викладемо у банки кабачки та поливаємо розсолом. На дно широкої каструлі кладемо рушник або тканину. Ставимо банки, наливаємо воду по плічка банок. Ставимо стерилізуватися. Стерилізуємо близько 15 хвилин від моменту закипання. Закочуємо банки чистими стерилізованими кришками.

Кабачки виходять смачні та пікантні. Також ми розповідали, як смачно закрити огірки по-турецьки.