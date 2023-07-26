Ці пікантні кабачки по-французьки можна ставити на святковий стіл: гості з’їдять разом із банкою
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Чудовий рецепт консервації
Кабачки можна закрити на зиму за безліччю рецептів. Якщо ви вже готували смачну закрутку з сардинами, зверніть увагу на цей цікавий рецепт кабачків по-французьки.
Маринад виходить гострий, пікантний, адже у ньому багато оцту та цукру. Варто спробувати — і цей рецепт буде з вами завжди. Як готувати кабачки по-французьки, розповіли на порталі "Коліжанка".
Інгредієнти:
- 4 кг жовтих кабачків
- 1/2 столової ложки солі
- 1 парасолька кропу в банку
- 3-4 маленькі зубчики часнику на банку
Маринад:
- 1 літр води
- 500 мл 10% оцту
- 500 мл цукру
- 1 столова ложка солі
- 180 г французької гірчиці
- 1 столова ложка медової гірчиці з гіркою
Спосіб приготування:
- Чистимо кабачки, зрізаємо насіння, якщо є. Нарізаємо їх соломкою.
- Посипаємо нарізані кабачки сіллю, перемішуємо. Залишаємо постояти близько 1 години, за цей час кабачки повинні стати м’якими.
- Тим часом кип’ятимо воду з оцтом, 1 столовою ложкою солі та цукру. Коли остигне, додаємо французьку гірчицю, медову гірчицю та перемішуємо.
- Сік, що пустили кабачки, зливаємо. У чисті банки викладаємо 1 пучок кропу та 3-4 зубчики часнику.
- Викладемо у банки кабачки та поливаємо розсолом. На дно широкої каструлі кладемо рушник або тканину. Ставимо банки, наливаємо воду по плічка банок. Ставимо стерилізуватися.
- Стерилізуємо близько 15 хвилин від моменту закипання. Закочуємо банки чистими стерилізованими кришками.
Кабачки виходять смачні та пікантні. Також ми розповідали, як смачно закрити огірки по-турецьки.