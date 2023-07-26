Делікатес на вашій кухні: закриваємо на зиму закусочні сливи з часничком

Закуска виходить пряна, ароматна та смачна

Ми розповідали, як приготувати смачні горілчані помідорчики. Тепер ділимось рецептом закусочних слив на зиму.

Взимку ці сливи зникають зі святкового столу швидше, ніж дорогі делікатеси. Спробуйте — і не будете пропускати жодного сливового сезону. Готується дуже просто, пишуть на порталі "Пляшка". Сливи перед приготуванням потрібно вимити, обсушити й видалити кісточки, не розрізаючи плоди до кінця. Рецепт наведено на дві однолітрові банки.

Інгредієнти:

На 2 літрові банки:

1 кг слив (без кісточок)

2-3 головки часнику

750 мл води

240 г цукру

1,5 ч. л. солі

4 горошини запашного перцю

4 бутона гвоздики

2 лаврових листа

75 мл оцту 9%

Приготування:

Часник очищаємо і нарізаємо зубчики на часточки. Начиняємо ними сливи. Викладаємо сливи вже з начинкою у чисті стерильні банки. Окремо кип’ятимо воду з цукром, сіллю і спеціями (без оцту). Заливаємо розсолом сливи, прикриваємо стерильними кришками. Залишаємо банки на кілька годин — до повного охолодження. Зливаємо остиглий розсіл в каструлю, доводимо до кипіння. Готуємо 2-3 хвилини, додаємо оцет і одразу вимикаємо. Заливаємо сливи гарячим маринадом. Закручуємо банки.

Секрет закуски у тому, що часточка часнику, захована в сливі, просочує її ароматом. Виходить дуже просто і дуже смачно. Також ми розповідали, навіщо в банки з огірками додають дубове листя.