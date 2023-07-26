Рус

Фантастична бюджетна страва з печінки: наїсться вся сім’я

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Печінка виходить настільки ніжною, що аж тане в роті
Печінка виходить настільки ніжною, що аж тане в роті. Фото smakuj.com.ua

Чудовий варіант страви з печінки

Страви з печінки — чудові, адже, попри свою бюджетність, є дуже смачними та ситними. Якщо ви вже готували ніжні котлетки, зверніть увагу на цей рецепт печінки під овочево-сирною шубкою.

Страва готується у кілька етапів. Вона виходить дуже апетитною. Рецептом поділились на порталі "Смакуй". У переліку продуктів вказана яловича печінка, свиняча підійде також.

Інгредієнти:

  • Печінка яловича 600 г
  • Яйце куряче 2 шт
  • Борошно 2 ст. л
  • Морква 1 шт
  • Цибуля ріпчаста 3 шт
  • Твердий сир 100 г
  • Сметана 1-2 ст.л
  • Сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Злегка підморозьте печінку. Зніміть з неї плівку та наріжте однаковими шматочками завширшки 1 см.
  2. Борошно змішайте із сіллю та меленим. Добре обваляйте у цій суміші кожен шматочок.
  3. В окрему миску розбийте яйця, посоліть і розмішайте до однорідності. Опустіть в суміш шматочки.
  4. Заздалегідь розігрійте сковороду з олією. Обсмажте шматочки печінки на сильному вогні буквально по 1 хвилині з кожного боку.
  5. Цибулю наріжте тонкими смужками, моркву натріть на тертці. Обсмажте овочі на середньому вогні впродовж 3-4 хвилини до м’якості. Вимкніть вогонь, посоліть і поперчіть овочі, додайте сметани та перемішайте.
  6. Смажену печінку перекладіть на деко, застелене пергаментом. На кожен шматочок викладіть по кілька ложок овочевої суміші.
  7. Зверху покладіть тертий сир. У заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці час приготування складає приблизно 15-20 хвилин.

Печінка виходить така ніжна, що аж тане у роті. До неї ідеально пасуватиме картопляне пюре або будь-який інший гарнір.

Теги:
#Рецепт #Овочі #Печінка