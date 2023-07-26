Фантастична бюджетна страва з печінки: наїсться вся сім’я
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Чудовий варіант страви з печінки
Страви з печінки — чудові, адже, попри свою бюджетність, є дуже смачними та ситними. Якщо ви вже готували ніжні котлетки, зверніть увагу на цей рецепт печінки під овочево-сирною шубкою.
Страва готується у кілька етапів. Вона виходить дуже апетитною. Рецептом поділились на порталі "Смакуй". У переліку продуктів вказана яловича печінка, свиняча підійде також.
Інгредієнти:
- Печінка яловича 600 г
- Яйце куряче 2 шт
- Борошно 2 ст. л
- Морква 1 шт
- Цибуля ріпчаста 3 шт
- Твердий сир 100 г
- Сметана 1-2 ст.л
- Сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Злегка підморозьте печінку. Зніміть з неї плівку та наріжте однаковими шматочками завширшки 1 см.
- Борошно змішайте із сіллю та меленим. Добре обваляйте у цій суміші кожен шматочок.
- В окрему миску розбийте яйця, посоліть і розмішайте до однорідності. Опустіть в суміш шматочки.
- Заздалегідь розігрійте сковороду з олією. Обсмажте шматочки печінки на сильному вогні буквально по 1 хвилині з кожного боку.
- Цибулю наріжте тонкими смужками, моркву натріть на тертці. Обсмажте овочі на середньому вогні впродовж 3-4 хвилини до м’якості. Вимкніть вогонь, посоліть і поперчіть овочі, додайте сметани та перемішайте.
- Смажену печінку перекладіть на деко, застелене пергаментом. На кожен шматочок викладіть по кілька ложок овочевої суміші.
- Зверху покладіть тертий сир. У заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці час приготування складає приблизно 15-20 хвилин.
Печінка виходить така ніжна, що аж тане у роті. До неї ідеально пасуватиме картопляне пюре або будь-який інший гарнір.