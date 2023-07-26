Вінегрету та "Шубі" бути: як зварити буряк за п’ять хвилин

Ви не повірите, але це реально!

Буряк – це дуже корисний овоч, у якому багато вітамінів та поживних речовин. Найчастіше його використовують у відвареному вигляді та додають у найрізноманітніші салати. Багато хто відмовляє собі у стравах із цим овочом через те, що цей коренеплід дуже довго вариться. До того ж при варінні буряків по всій квартирі поширюється неприємний запах, а каструля стає коричневою.

Але є один хитрий спосіб, завдяки якому буряки готуватимуться набагато простіше. Разом з Рixelinform розповімо про цей лайфхак.

Як швидко відварити буряк

Для варіння краще взяти овочі середнього розміру. Буряк повинен бути без гнилі та пошкоджень, темно-червоного кольору.

Перед варінням овоч ретельно помийте, бадилля зріжте, хвостик укоротіть. Очистьте буряки від шкірки.

Якщо коренеплід великий, розріжте його на чотири частини. Якщо буряк середнього розміру, розріжте його навпіл.

Складіть буряки в поліетиленовий пакет і поставте в мікрохвильову піч на п’ять хвилин. Через вказаний час ваш буряк буде готовий. Ніякого неприємного запаху та брудного посуду, все швидко і дуже просто.

А ви знали, що з буряка можна приготувати незвичайне варення? Якщо не знали, то спробуйте та отримайте масу компліментів від близьких!