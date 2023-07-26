Деликатес на вашей кухне: закрываем на зиму закусочные сливы с чесноком
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Закуска получается пряная, ароматная и вкусная
Мы рассказывали, как приготовить вкусные водочные помидоры. Теперь делимся рецептом закусочных слив на зиму.
Зимой эти сливы исчезают с праздничного стола быстрее дорогих деликатесов. Попробуйте – и не будете пропускать ни одного сливового сезона. Готовится очень просто, пишут на портале "Бутылка". Сливы перед приготовлением следует вымыть, обсушить и удалить косточки, не разрезая плоды до конца. Рецепт приведен на две однолитровые банки.
Ингредиенты:
- На 2 литровые банки:
- 1 кг слив (без косточек)
- 2-3 головки чеснока
- 750 мл воды
- 240 г сахара
- 1,5 ч. л. соли
- 4 горошины душистого перца
- 4 бутона гвоздики
- 2 лавровых листа
- 75 мл уксуса 9%
Приготовление:
- Чеснок очищаем и нарезаем зубчики на дольки. Начиняем ими сливы.
- Выкладываем сливы уже с начинкой в чистые стерильные банки.
- Отдельно кипятим воду с сахаром, солью и специями (без уксуса). Заливаем рассолом сливы, прикрываем стерильными крышками. Оставляем банки на несколько часов – до полного охлаждения.
- Сливаем остывший рассол в кастрюлю, доводим до кипения. Готовим 2-3 минуты, добавляем уксус и сразу выключаем. Заливаем сливы горячим маринадом. Закручиваем банки.
Секрет закуски состоит в том, что долька чеснока, спрятанная в сливе, пропитывает ее ароматом. Выходит очень просто и очень вкусно. Также мы рассказывали, зачем в банки с огурцами добавляют дубовые листья.