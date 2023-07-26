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Деликатес на вашей кухне: закрываем на зиму закусочные сливы с чесноком

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Такая баночка – отличный подарок для гурмана Новость обновлена 26 июля 2023, 14:16
Такая баночка – отличный подарок для гурмана. Фото Зеленая усадьба

Закуска получается пряная, ароматная и вкусная

Мы рассказывали, как приготовить вкусные водочные помидоры. Теперь делимся рецептом закусочных слив на зиму.

Зимой эти сливы исчезают с праздничного стола быстрее дорогих деликатесов. Попробуйте – и не будете пропускать ни одного сливового сезона. Готовится очень просто, пишут на портале "Бутылка". Сливы перед приготовлением следует вымыть, обсушить и удалить косточки, не разрезая плоды до конца. Рецепт приведен на две однолитровые банки.

Ингредиенты:

  • На 2 литровые банки:
  • 1 кг слив (без косточек)
  • 2-3 головки чеснока
  • 750 мл воды
  • 240 г сахара
  • 1,5 ч. л. соли
  • 4 горошины душистого перца
  • 4 бутона гвоздики
  • 2 лавровых листа
  • 75 мл уксуса 9%

Приготовление:

  1. Чеснок очищаем и нарезаем зубчики на дольки. Начиняем ими сливы.
  2. Выкладываем сливы уже с начинкой в чистые стерильные банки.
  3. Отдельно кипятим воду с сахаром, солью и специями (без уксуса). Заливаем рассолом сливы, прикрываем стерильными крышками. Оставляем банки на несколько часов – до полного охлаждения.
  4. Сливаем остывший рассол в кастрюлю, доводим до кипения. Готовим 2-3 минуты, добавляем уксус и сразу выключаем. Заливаем сливы горячим маринадом. Закручиваем банки.

Секрет закуски состоит в том, что долька чеснока, спрятанная в сливе, пропитывает ее ароматом. Выходит очень просто и очень вкусно. Также мы рассказывали, зачем в банки с огурцами добавляют дубовые листья.

Теги:
#Слива #Закуска #Консервация #Рецепти