Деликатес на вашей кухне: закрываем на зиму закусочные сливы с чесноком

Закуска получается пряная, ароматная и вкусная

Мы рассказывали, как приготовить вкусные водочные помидоры. Теперь делимся рецептом закусочных слив на зиму.

Зимой эти сливы исчезают с праздничного стола быстрее дорогих деликатесов. Попробуйте – и не будете пропускать ни одного сливового сезона. Готовится очень просто, пишут на портале "Бутылка". Сливы перед приготовлением следует вымыть, обсушить и удалить косточки, не разрезая плоды до конца. Рецепт приведен на две однолитровые банки.

Ингредиенты:

На 2 литровые банки:

1 кг слив (без косточек)

2-3 головки чеснока

750 мл воды

240 г сахара

1,5 ч. л. соли

4 горошины душистого перца

4 бутона гвоздики

2 лавровых листа

75 мл уксуса 9%

Приготовление:

Чеснок очищаем и нарезаем зубчики на дольки. Начиняем ими сливы. Выкладываем сливы уже с начинкой в чистые стерильные банки. Отдельно кипятим воду с сахаром, солью и специями (без уксуса). Заливаем рассолом сливы, прикрываем стерильными крышками. Оставляем банки на несколько часов – до полного охлаждения. Сливаем остывший рассол в кастрюлю, доводим до кипения. Готовим 2-3 минуты, добавляем уксус и сразу выключаем. Заливаем сливы горячим маринадом. Закручиваем банки.

Секрет закуски состоит в том, что долька чеснока, спрятанная в сливе, пропитывает ее ароматом. Выходит очень просто и очень вкусно. Также мы рассказывали, зачем в банки с огурцами добавляют дубовые листья.