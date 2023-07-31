Найкращі сезонні страви з кабачків: перевірені рецепти

Якщо шукаєте, що приготувати з кабачків

Активно триває сезон свіжих кабачків. Ці овочі зараз, як ніколи, смачні та доступні. Ми розповідали, як приготувати смачний соус, що ідеально підходить до них у будь-якому вигляді. Наготуйте його побільше — адже всі рецепти з цієї добірки містять кабачок.

Бюджетна кабачкова намазка на бутерброди

Така закуска буде дуже доречною, якщо гості застали зненацька і треба поставити щось на стіл. Готується вона дуже просто, а смак має фантастичний.

Ця закуска дуже виручить

Страва ніжна, насичено овочева. Окрім кабачків, знадобиться кілька томатів, цибуля, морква і плавлений сир. І, звісно, смачнющий хліб, щоб намастити цю смакоту.

Смачні овочеві кекси

Кабачки — джерело натхнення не лише для неперевершених закусок, а й для гарної випічки. До прикладу, на їх основі можна приготувати смачні овочеві кекси.

Кекси будуть наминати навіть капризні діти

Вони мають виграшний вигляд, тож кекси будуть їсти навіть діти. А готується страва з мінімуму інгредієнтів: пара яєць, трохи сиру, трохи молока і свіжа зелень. Спробуйте — не пошкодуєте.

Кабачки в сирному клярі: ніхто не повірить, що у страві немає м’яса

Такі кабачки в ароматній скоринці — приголомшливе частування і для святкового столу, і для сімейних посиденьок. Гості, які будуть їсти їх, не повірять, що у страві немає м'яса.

Стануть окрасою будь-якого столу

Рецепт не потребує ані складних продуктів, ані якихось особливих навичок, але результат вас точно здивує. Кабачки виходять фантастично смачними.

Солодкі кабачкові цукати

Наостанок приберегли для вас щось шалене. Кабачок — овоч сам по собі універсальний. В нього є одна цікава властивість — він легко набуває смаків від інших продуктів та спецій.

З такими солодощами можна забути про магазинні цукерки

Ця здатність кабачка використана в рецепті домашніх цукатів. Це чудовий спосіб заготівлі — адже цукати зберігаються довго. І готуються просто. Окрім кабачків, знадобиться трохи цукру та один лимон.

Кожен з цих рецептів точно заслуговує на вашу увагу. Всі вони — чудовий спосіб урізноманітнити раціон і здивувати рідний чимось смачненьким.